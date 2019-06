Víctor Andrés García Belaúnde cuestiona privilegios otorgados a Odebrecht tras revelación de coimas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista Víctor García Belaunde (Acción Popular), ex integrante de la Comisión Lava Jato del Congreso, calificó el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht, como "mal hecho" luego de la revelación de presuntas coimas para la adjudicación de diversos proyectos de la constructora en el país, entre ellos, el Gasoducto Sur Peruano.

En diálogo con Correo, el legislador dijo no estar sorprendido ante la confirmación de que la constructora habría omitido información del caso y cuestionó los beneficios otorgados a la brasileña y sus exejecutivos por las autoridades peruanas.

"Esto confirma que era una empresa coimera, de práctica coimera, profesionalismo coimero; y por lo tanto que han pagado todo. No han obtenido nada sin pago alguno", aseguró.

"Llama la atención que antes -ahora confirmado- se haya firmado un acuerdo lesivo al interés nacional, perdonándoles todo a cambio de unas coimas que solo habrían entregado a 4 obras, cuando sabemos que las obras de Odebrecht en el Perú han sido más de 65", agregó el acciopopulista.

Finalmente, García Belaúnde indicó que, si bien la Procuraduría del caso Odebrecht "podría reformular" el monto de pago por concepto de reparación civil, "los privilegios ya fueron entregados y estos no son reversibles".