Víctor García Belaúnde: “Acción Popular debería evaluar retirar su plancha presidencial” (VIDEO)

El excongresista Víctor García Belaúnde llegó hasta la ceremonia de juramentación de Manuel Merino de Lama como presidente de la República y desde la Plaza Bolívar planteó que Acción Popular debería retirar su plancha presidencial para que no participe en las elecciones del 2021.

“Lo que he planteado ayer y lo digo ahora. Esto es algo de experiencia que tiene el partido en la transición del 2001, por lo tanto, me parece que Acción Popular debería evaluar la posibilidad de retirar su plancha presidencial para no participar en este proceso electoral para darle absoluta libertad y auspiciar y promover la transparencia del Gobierno que preside un miembro del partido”, expresó el exlegislador que fue disuelto por Martín Vizcarra.

“Lo que puedo decir es que Paniagua pidió en 2001 que Acción Popular no presente una plancha presidencial y no la presentó. Solo presentó lista parlamentaria, creo que se debería hacer exactamente lo mismo”, añadió.

Según el análisis de García Belaúnde, la vacancia contra Martín Vizcarra tenía que suceder porque el gobierno anterior “era insostenible”.

“El Perú no puede darse el lujo que el Bicentenario (esté), después de 200 años tremendos que ha hecho el país para ser una nación digna, con un presidente coimero, así de simple . El caso Vizcarra hay más pruebas que en el caso Toledo, ante eso era lógico. Cuando hay una persona que comete delitos de esa naturaleza no puede quedarse en el cargo ni un día más”, sostuvo.

