Víctor García Belaúnde, excongresista de la República, afirmó que se encuentra totalmente retirado de la campaña presidencial de Acción Popular, que busca lanzar a Yonhy Lescano a la presidencia, porque no lo convocaron ni tampoco se presentó.

“Estoy retirado totalmente de la campaña porque esto del COVID-19 y, además, ellos tienen su propio comando. Estoy de espectador nada más. No, yo quiero (estar alejado), estoy contento y feliz estando fuera. Ellos tienen su equipo de gente. No me han llamado y tampoco me he presentado. Así de simple”, dijo en diálogo con CORREO.

Según García Belaúnde, dialoga con Yonhy Lescano por chat y la última conversación fue hace pocos días. Además, indicó que ambos tiene una relación de colegas y correligionarios debido a que compartieron momentos buenos y malos en el Parlamento.

Asimismo, el exlegislador confesó que agradeció a Lescano, quien le adelantó que no iba a contar con él en caso ganara la presidencia por no tener coincidencias, por quitarle “un gran peso de encima”.

Al ser consultado si aceptaría una convocatoria en caso de que el candidato presidencial por Acción Popular salga electo por la población, indicó que lo pensará.

“Soy miembro de Acción Popular desde hace más de 40 años, siempre he aceptado todos los pedidos de mi partido y soy un militante disciplinado. Acepto lo que mi partido diga, sea bueno o malo, me perjudique o beneficie, siempre lo aceptaré con responsabilidad y con humildad”, expresó.

“No le puedo contestar ahora, puedo decir que para mí es un gran alivio que no me llamen ni me comprometan a asumir responsabilidades en un Gobierno que va a ser sumamente difícil y complicado, el Perú está casi quebrado, económicamente, sanitariamente y moralmente. Reconstruirlo es una tarea de titanes, así que si no me llaman, me quitan un gran peso de encima y si me llaman, lo pensaré”, agregó.

