Jesús Zanabria, el hijo del jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, habría sido contratado por el Ministerio del Interior tras solo un mes de que su padre fuese nombrado para el cargo policial por Dina Boluarte, presidenta de la República.

Según un reportaje emitido en Panorama, el 20 de febrero, Jesús Zanabria empezó a trabajar para el Estado en el Tribunal de Disciplina Policial, adscrito al Ministerio del Interior. Obtuvo el contrato sin contar con experiencia previa en el Estado.

La obtención de este puesto se logró a poco más de un mes que su padre, Víctor Zanabria, quien se convirtió en jefe de la PNP el pasado 4 de enero.

La contratación fue confirmada por el mismo Jesús Zanabria y aceptó que fue por recomendación; sin embargo, decidió no revelar el nombre de dicha persona. “Sí lo recuerdo, pero prefiero omitirlo”, dijo. Añadió que no fue su padre: “Lo que pasa es que creo que me recomendaron, me recomendaron porque sabían que trabajaba bien. (…) Eso sí, preferiría no indicar a quién lo recomendó. Para descartar, no fue mi papá, fue una persona ajena, que no voy a comentar”, declaró a Panorama.

En su primera orden de servicio recibió una remuneración de 3 mil soles. El contrato se habría extendido por dos meses más. Su trabajo fue de asistente legal. Consistió en la recepción, registro y distribución de documentación administrativa para el Tribunal de Disciplina Policial.

El hijo de Zanabria admitió que fue invitado a trabajar en el Mininter a través de un correo electrónico: “No me acuerdo quién mandó el correo, me parece que sí (era del Área de administración del Mininter)”.

Tras su paso por el Mininter, Jesús Zanabria ahora trabaja en el Ministerio de Agricultura y logró posicionarse dentro de otra cartera en el Gobierno de Dina Boluarte.





