Víctor Zanabria negó las acusaciones de un presunto reglaje contra Alberto Otárola y afirmó que la Policía Nacional está abocada en la lucha contra la criminalidad.

En diálogo con Canal N, el comandante general de la PNP rechazó las acusaciones del expremier y calificó como una “vergüenza” que se señale a la PNP por estos presuntos hechos.

“A mi me da vergüenza que nos echen a nosotros que estamos descuidando personal para hacer acciones que no nos interesan. Nosotros estamos avocados en la lucha contra el delito”, declaró.

Zanabria afirma que la denuncia no contiene ningún indicio respecto a que un vehículo o personal de la PNP esté haciendo reglaje contra Otárola.

Asimismo, se refirió sobre la acusación contra el sistema de inteligencia y expresó que puede que Alberto Otárola, debido a su experiencia como presidente del Consejo de Ministros, conozca información que él no manaje.

Posteriormente, Zanabria dijo que los recursos de la institución están avocados a las operaciones contra las organizaciones criminales.

“Todos nuestros recursos están avocados a la actividad criminal. Todas nuestras operaciones de la Dirección de Inteligencia están avocados a las operaciones contra las organizaciones criminales y hemos determinado brigadas para tener mayor contundencia”, aclaró.

Alberto Otárola denuncia que es “reglado y hostilizado por aparatos de inteligencia” y pide protección para su familia

El extitular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, hizo pública una grave denuncia en sus redes sociales. Según indicó, ha sido víctima de “reglaje” y hostigamiento por parte de aparatos de inteligencia, lo que lo llevó a presentar una denuncia formal. Además, pidió garantías para su seguridad, la de su familia y su vida.

“Hago de conocimiento público que desde hace varios meses estoy siendo ‘reglado’ y hostilizado por aparatos de inteligencia, mientras ciudadanía sufre embates de la delincuencia. Ya presenté la denuncia y pido garantías para mi integridad personal y mi vida, y la de mi familia”, expresó Otárola en su cuenta de X.

El exministro también señaló que estaría siendo blanco de una nueva maniobra legal en su contra: “Igualmente fuentes confiables me informan que altos funcionarios conjuntamente con abogados al servicio del poder estarían tramando otra denuncia penal en mi contra, derivada del delirio de persecución de sus jefes temporales. No me amilanan. La verdad siempre por delante”.