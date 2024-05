En sus primeras declaraciones a la prensa luego de convertirse en colaborador eficaz, Jaime Villanueva -exasesor de la exfiscal de la nación Patricia Benavides- aseguró que todas sus declaraciones se basan en la verdad y negó estar acomodando los dichos para perjudicar a algunas personas ante el Ministerio Público.

“Tengo un compromiso personal con decir la verdad, que va más allá de la colaboración. Todo lo que he dicho es cierto, las personas que he mencionado saben que es cierto. Y no hay ninguna manera de sostener de que en una parte digo la verdad y en otra no, ya hay algunas acciones concretas que se han realizado a partir de lo que yo he declarado”, dijo a Latina.

Se reafirma.

“¿Sobre el tema Patricia Benavides y Gustavo Gorriti, usted ha dicho firmemente la verdad ante el Ministerio Público?”, fue la pregunta directa de la prensa.

“Así es, yo estoy diciendo, la verdad, estoy asumiendo mi responsabilidad en todos esos actos. No estoy rehuyendo a mi responsabilidad ni me estoy escondiendo detrás de relatos de mentiras. Yo estoy afrontando, con lo duro y difícil que puede ser, reconocer actos bochornosos e ilegales en los que he participado, pero estoy dando la cara. Estoy asumiendo esa responsabilidad y, en ese sentido, yo me reafirmo en que todo lo que yo he manifestado es cierto”, dijo el colaborador eficaz.