El virtual congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo aseguró, este lunes, que las Fuerzas Armadas “no hacen nada” para luchar contra el narcotráfico y consideró que estas y la Policía Nacional del Perú “están deslegitimadas”.

Indicó que “malos elementos” de dichas instituciones “dejan pasar avionetas” en “la zona de producción de cocaína”.

“Tenemos las instituciones más débiles de la historia republicana, tal vez, un Congreso desprestigiado, Fuerzas Armadas y policiales desprestigiadas, y la clase política. Si en el Perú, en menos de 6 años, se ha pasado de 250 toneladas a 750 toneladas de cocaína y solo incautamos 6% y no tenemos carteles, ¿Quién está dejando pasar esas avionetas? Estos malos elementos desde luego de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas”, señaló en diálogo con Canal N.

Guillermo Bermejo: "Es evidente que las FF.AA no hacen nada para luchar contra el narcotráfico"

“El tema del narcotráfico no lo pasen por agua tibia. Le pido que investiguen. Yo he vivido en zonas de producción de hoja de coca y es evidente que no hacen nada por lo menos, entonces, ¿Dónde están los triunfos en la lucha antidrogas en el Perú?”, se preguntó.

Al ser consultado respecto a la investigación en su contra por terrorismo, Bermejo indicó que lo que contiene el atestado policial en su contra “tiene datos de fantasía” y dijo estar “agotado del tema”.

“Para abrirme investigaciones por terrorismo dijeron dos mentiras del tamaño de este canal, que me reuní con mandos de Sendero Luminoso, y lo segundo es que dijeron que había un acta de sujeción, ese cuento es un recontra refrito y no lo presentaron en el juicio”, manifestó.

“El que tiene que demostrar es el que acusa. La policía ha mentido groseramente. Efectivamente, estoy agotado del tema. Todos los canales quieren la misma entrevista para preguntarme del mismo tema”, señaló.