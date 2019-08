Martín Vizcarra: "Con Chinchero no se trató de salvar a la empresa, sino de salvar un proyecto para Cusco"

Síguenos en Facebook

El presidente de la República Martín Vizcarra precisó que la suscripción de la adenda del aeropuerto de Chinchero en el Cusco, cuando era titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), se realizó con el fin de "salvar" una obra de utilidad para dicha región. Afirmó que "de ninguna manera", se intentó favorecer al consorcio Kuntur Wasi.

En entrevista para Canal N, sostuvo que "se dice que se gastó determinado dinero, nada. Al concesionario cuestionado que no tenía la confianza no se le dio un sol, nada en absoluto. Se trató, no de salvar al concesionario, se trató de salvar un contrato de un proyecto útil para Cusco".

Al ser consultado respecto a la documentación encontrada en la laptop José Balta del Río, gerente general del consorcio Kuntur Wasi S.A, Vizcarra precisó que dicha documentación contiene información de carácter público.

Detalló, asimismo, que sus respuestas al pliego interpelatorio eran públicas desde antes que se lleve a cabo la interpelación en el Parlamento.

"No sé cómo tenían la lista de preguntas y respuestas, pero lo que sé es que cuando llegó el pliego interpelatorio del Congreso inmediatamente ese pliego se derivó a las direcciones correspondientes y al final se hace un consolidado con las respuestas cuando tengo las respuestas y no definían fecha de interpelación en el Congreso, pero yo ya tenía las respuestas", señaló.

"Preparamos las respuestas y se las enviamos al Congreso. Ellos han tenido las respuestas mucho antes de la fecha de interpelación. Yo no puedo saber qué información está en esa laptop. Lo que puedo decir es que se trata de información pública y eran de conocimiento público las respuestas también", agregó.

El mandatario indicó que la adenda propuesta por su gestión en el MTC buscaba corregir un "contrato con muchas deficiencias" y recordó que se le pidió opinión a la Contraloría General de la República y se esperó su postura antes de proceder con la misma.

"Corregimos el contrato, pero para que sea absolutamente transparente le pedimos al contralor de ese entonces una opinión. El contralor se demoró dos o tres meses, nos dijo que la adenda no era adecuada y se dejó sin efecto, así también se dejó sin efecto la misma adenda", manifestó.

Vizcarra reiteró, finalmente, su disposición para todas las investigaciones que el Ministerio Público considere convenientes en su contra y se mostró confiado en que se acreditará que no participó de "nada irregular".

"Si se quiere revisar (el caso Chinchero), que se revise, no tenemos ningún problema. No hay ningún sustento, si me investigan una vez, dos veces o más, se va a llegar a la conclusión de que no había nada irregular. Yo tengo la plena seguridad de que se llegará a la conclusión que no hubo nada irregular", declaró.