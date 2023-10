Desde su cuenta en X (ex Twitter) y aún prófugo de la justicia, el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, se pronunció por la condena de tres años y medio de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’. El líder de Perú Libre se victimizó nuevamente y declaró su sentencia como arbitraria.

“Arbitrariamente el Poder Judicial me sentencia, el 6 de octubre 2023, a 3 años y 6 meses de prisión por una causa inexistente. Así como fue la sentencia del saneamiento de La Oroya, el 5 de agosto del 2019, que me envió a prisión, pero que luego de 4 años la declararon nula, sentencia que solo sirvió para impedir mi candidatura presidencial el año 2021″, dijo Cerrón en un extenso comunicado.

Cerrón Rojas despotricó contra las autoridades y señaló que “lo que más les interesa con esta sentencia arbitraria no son los años de prisión, sino la inhabilitación, por 3 años y 6 meses, para postular a la Presidencia del Perú”.

“En una coyuntura donde la izquierda, estoy seguro, volverá a ganar con Perú Libre. Este es el verdadero móvil. La sentencia en primera instancia, en febrero del 2023, fue por una acusación que la segunda instancia declaró inexistente, motivo suficiente para haber declarado su nulidad, pero como el móvil es político tuvieron que inventar otra causa que no existe en la acusación fiscal primigenia, razón del por qué la reparación civil se reduce drásticamente de 2 millones a solo 800 mil soles”, alegó.

El perulibrista continúo diciendo que “el pueblo debe saber que en esta sentencia jamás se demostró una sola prueba directa ni indiciaria de concertación, porque no puede haber lo que no existe”. Esto a pesar de que la Fiscalía encontró prueba indiciaria del delito de colusión, cometido por Cerrón.

“Además, el contrato fue declarado nulo, lo que implica que no tenía ninguna eficacia jurídica. En este caso nunca se ejecutó la obra, la que era con financiamiento privado sin demandar un sol al Estado, es más, la empresa aún no tenía el expediente técnico ni los terrenos a ejecutar, por tanto, no había peligro de incumplimiento de obligaciones en una obra que jamás se inició”, justificó Cerrón.

Finalizó aseverando que “esta sentencia arbitraria se caerá pronto”. Cerrón se mostró optimista de que Perú Libre estará en las contiendas presidenciales este 2026 con candidato propio.

SOBRE LA SENTENCIA PREVARICADORA

