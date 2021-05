La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no termina el escrutinio de las actas, sin embargo, hasta el momento, el partido Perú Libre (PL) tendría 37 congresistas para el periodo 2021-2026.

¿Será una bancada sólida y monolítica al constituir la primera minoría del Parlamento? Según pudo concluir Correo, en la práctica la bancada estará marcada por dos facciones con líderes visibles.

De acuerdo a la información revisada, Vladimir Cerrón, presidente de PL, tendrá el control de al menos la mitad de la bancada representada por 17 congresistas (ver infografía), mientras que Pedro Castillo contará con otros 17 legisladores. Además, hay un grupo de al menos 3 parlamentarios sin afiliación ni historia en el partido.





Facciones

El pasado 20 de octubre de 2020, Perú Libre dio cuenta de qué modalidad de elección interna usaría para designar a sus candidatos, proceso en el que participó Castillo, pero días antes ya había un grupo que se afilió al partido del lápiz con miras a participar de los comicios.

Ello son del grupo de Cerrón y se trata de Elías Varas, el abogado Bernardo Quito, María Agüero, Luis Kamiche y Flavio Cruz.

En ese círculo también aparecen candidatos que ya intentaron acceder a una curul -sin éxito- en las pasadas elecciones extraordinarias de 2020: La médico cirujana Kelly Portalatino, Margot Palacios, Alex Flores y Guido Bellido. Estos tres últimos ocuparon cargos dirigenciales dentro de PL como secretaria de Ayacucho entre 2019-2020, secretario de ideología en el comité regional de Ayacucho entre 2016-2019 y secretario general regional de Cusco desde el año pasado, respectivamente.

A ellos se les suman otros candidatos con funciones en el partido de PL como Alfredo Pariona, secretario general del partido desde el 2016 y Abel Reyes, accesitario del Comité Electoral de PL en el 2019 y quien tiene fotos con Cerrón desde el 2016.

En esta facción figuran además los nombres de la enfermera Silvana Robles y el cirujano Jorge Marticorena. Según fuentes de Correo, son del “grupo Cerrón”.

Por último, están Guillermo Bermejo, parlamentario que tendrá que afrontar un juicio por su presunta pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso, y Waldemar Cerrón Rojas, hermano de Vladimir Cerrón y militante de PL desde el 2012.

También existe un grupo de 3 virtuales congresistas que no tienen militancia, pero no se descarta que sean de la facción del exgobernador. Ellos son los abogados Américo Gonza y Víctor Cutipa, y la antropóloga María Taipe.

LOS PROFESORES

De otro lado, está la facción de Pedro Castillo, que llegaría a los 17 congresistas, todos maestros.

Cabe precisar que Hamer Villena, exsecretario del SUTEP, informó a este diario que “ningún docente que pertenece al SUTEP democrático ha participado como candidato”.

“Tenemos la total y plena seguridad que ninguno de nuestros agremiados y afiliados participó para ser candidato en PL”, sostuvo.

En esta facción del profesor Castillo tenemos a los docentes Paul Gutiérrez, Hamlet Echevarría, Elizabeth Medina, Janet Rivas, Jorge Coayla, Pasión Dávila, Óscar Zea, Wilson Quispe y José María Balcázar.

El candidato presidencial tiene también a un grupo que forma parte de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenate-Perú), un gremio sindical de profesores que se fundó en 2017.

Por ejemplo, allí están Alex Paredes, quien aparece en una fotografía junto a Castillo en un encuentro del Fenate; Fernando Herrera, miembro del sindicato; y Francis Paredes, que en 2019 participó de la Asamblea Macro Oriente de las bases regionales de la Fenate.

No faltaron los que estuvieron junto a Castillo en la polémica huelga magisterial en 2017 como Lucinda Vásquez; Segundo Quiroz, de su círculo de confianza y que participó como abogado del gremio de docentes; y Nivardo Tello, que en un reporte del Ministerio del Interior figura como secretario general del Comité Nacional de Lucha y secretario de Economía y Finanzas del Conare-Sutep, la facción más radical del magisterio que buscaba ser reconocida como el principal sindicato de maestros del Perú.

Tampoco se dejó de lado a Germán Tacuri, que conoce a Castillo desde el 2002, con quien fortaleció su amistad en 2012 y lo acompañó en la huelga nacional, tal y como lo relata en sus redes sociales.

Por último, está la docente Jhakeline Ugarte, secretaria general del Sindicato Unitario de los Trabajadores de la Educación Regional SUTER Cusco.

ANÁLISIS

Previendo este escenario, es válido preguntarse ¿qué pasará con la bancada de Perú Libre y sus dos facciones? Para el analista político Luis Nunes, esto afectará evidentemente al grupo parlamentario porque “estas personas tienen sus propios intereses sindicales” y querrán ponerlo como agenda prioritaria.

“Al final unos podrán ser un poquito más radicales que los otros pero tienen una agenda que no es muy ajena a la que conocimos en el Foro de Sao Paulo, es socialismo del siglo XXI llevado a los campos donde ellos trabajan, educativo, etc. No me queda la menor duda que ese va a ser su plan”, apuntó.

Desde su punto de vista, Cerrón sí tratará de cumplir su plan. “Ellos van a tratar de imponer su agenda (...) Yo siempre voy a apoyar que más que imponer una agenda, uno debe ir a consensuar”, precisó.

En diálogo con Correo, Nunes vaticinó que algunos miembros podrían dejar eventualmente la bancada para tener grupos más pequeños, pero todavía más radicales porque “no se encuentran cómodos”.

Consultado sobre un eventual gobierno de Pedro Castillo, dijo que “sino se tiene una bancada más o menos consolidada o empieza a dividirse, muchas de las iniciativas del Ejecutivo no van a llegar a concretarse”.

[NOTA SACADA DEL IMPRESO DE DIARIO CORREO. 10 MAYO 2021. PÁGINAS 2 Y 3]

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: Francisco Sagasti admite errores en el manejo de la pandemia | ENTREVISTA