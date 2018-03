Vladimiro Montesinos a Héctor Becerril: “Yo hablaba más con Keiko que con Kenji Fujimori”

Síguenos en Facebook y YouTube

Vladimiro Montesinos, a través de su abogada en su cuenta de Facebook, emitió un pronunciamiento tras recientes declaraciones del congresista Héctor Becerril contra el congresista Kenji Fujimori.

Es público que Estela Valdivia, defensora del "doc", reproduce comentarios de Vladimiro Montesinos en la cuenta a su nombre en la red social.

“Si dejé alguna huella, esa debe ser en Keiko”, sentenció Vladimiro Montesinos en un pronunciamiento vía Facebook sobre lo dicho por Héctor Becerril, quien afirmó que el exasesor había “dejado hondas huellas en Kenji Fujimori”.

Cabe recordar que Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, tuvo esta apreciación de Kenji Fujimori luego de que a este último se le vea viajando con el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Dice la publicación de la cuenta ‘Vladimiro Montesinos Torres’: “Hola queridos amigos, hoy estuve con el Dr. Vladimiro Montesinos Torres y me comentó que el Congresista Hector Becerril (vocero alterno de Fuerza Popular) ha opinado en varios medios de comunicación social “que Vladimiro Montesinos ha dejado hondas huellas en Kenji Fujimori" y con respecto a esa declaración el Dr. Montesinos me pide que le conteste lo siguiente:

En la década del 90 con quien yo hablaba mas es con Keiko Fujimori y no con Kenji, por lo que si deje alguna huella esa debe ser en Keiko”.

De esta manera, Montesinos deja entrever que tuvo más influencia en Keiko que en el benjamín de los Fujimori.