El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, inició una nueva investigación contra Keiko Fujimori, así como Fuerza Popular y otros implicados tras la difusión de las conversaciones telefónicas que sostuvo Vladimiro Montesinos desde la Base Naval del Callao, por considerar que dan indicios de que se habría cometido delitos en la campaña del 2021.

En el documento difundido hoy por Keiko Fujimori en redes sociales, el fiscal Pérez dispone que se inicien “diligencias preliminares” contra la candidata presidencial, así como contra su partido político y otros que resulten responsables.

Esto, tras evaluar que las conversaciones que mantuvo Vladimiro Montesinos con el militar en retiro Pedro Rejas revelaría que Fuerza Popular habría seguido cometiendo actos ilícitos para recaudar fondos para la campaña presidencial del 2021.

“La persona jurídica Partido Político Fuerza Popular estaría, bajo diversas modalidades, captando activos de procedencia ilícita, por lo que corresponde sostener -en grado de sospecha inicial simple- que la actividad criminal de la organización no ha cesado en la campaña electoral del año 2021″, se lee en la disposición fiscal.

Debido a la complejidad del delito, tanto del caso por el cual ya ha presentado una acusación formal contra Keiko Fujimori por las campañas del 2011 y 2016 también por lavado de activos, así como de las diligencias que requiere esta investigación, José Domingo Pérez estableció que el plazo para las investigaciones preliminares sea de 36 meses.

José Domingo Pérez inició diligencias preliminares por audios de Vladimiro Montesinos.

Las primeras acciones que estará tomando el fiscal, según el documento, será requerir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIR) informes sobre operaciones sospechosas vinculadas a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, así como otras personas naturales y jurídicas vinculadas durante la campaña presidencial del 2021.

KEIKO FUJIMORI CALIFICA ESTA INVESTIGACIÓN COMO UN “NUEVO SHOW”

Keiko Fujimori calificó la nueva indagación que ha iniciado el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, en su contra por los audios de Vladimiro Montesinos como “un nuevo show” que busca opacar el caso conocido como “Los Dinámicos del Centro”.

“En momentos decisivos para el país, el fiscal Pérez lanza un nuevo show para tapar el caso de los ‘Dinámicos del Centro’. Y como su afán de figuración no tiene límites, convoca a Vladimiro Montesinos como protagonista para asegurar difusión y cobertura”, escribió la lideresa fujimorista, en alusión a la investigación que ha implicado a funcionarios del Gobierno Regional de Junín y miembros de Perú Libre.

“El fiscal que ya ha pedido mi encarcelamiento 4 veces vuelve al ataque abriendo investigación por los audios armados por Montesinos y sus amigos acusándome por lavado de activos. Me involucra por conversaciones con gente que no tiene ninguna relación conmigo”, aseguró la candidata presidencial. En esa línea, Fujimori aseguró que pedirá que el fiscal José Domingo Pérez sea apartado del caso por considerar que tiene un “evidente sesgo” que podría desvirtuar una investigación en la cual asegura que colaborará “como lo he hecho más de 20 años”.

