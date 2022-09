El vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, señaló que el Congreso de la República no debe autorizar el viaje del presidente Pedro Castillo a Estados Unidos a fin de asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo en la ciudad de New York.

MIRA AQUÍ: Pedro Castillo declara este jueves ante fiscalía por investigación sobre presunto cobro indebido por tesis cuestionada

“El Congreso no debe autorizar el viaje de Pedro Castillo a Estados Unidos, creo que no es oportuno y no lo sigo por una posible fuga del jefe de Estado del país, sino porque tiene que responder ante la justicia por las acusaciones que tiene en contra”, señaló Elvis Vergara en diálogo con Correo.

Asimismo, dijo que, además, existen muchos problemas en el país donde se requiere la presencia de Pedro Castillo. Por ello, considera que no es el momento para que viaje fuera del país.

En el oficio enviado por el mandatario a la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, se detalla que su salida del país será entre el 18 y 22 de setiembre. Asimismo, se precisa que Castillo tiene programado una intervención el 20 de ese mes.

Cabe recordar que, semanas atrás, el pleno del Congreso negó el viaje de Castillo a la ciudad de Bogotá (Colombia) para la ceremonia de toma de mando de Gustavo Petro. Fueron 42 congresistas que votaron a favor de su viaje, pero 67 se opusieron y hubo cinco abstenciones.

Consultado por la candidatura de José Willians y Guido Bellido a la Presidencia del Congreso, Vergara señaló que su bancada-por ahora- respaldará a su candidato Luis Aragón y que aún no ha conversado con ninguno de los voceados candidatos a reemplazar a Lady Camones.

VIDEO RECOMENDADO: