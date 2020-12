Los portavoces de las bancadas Alianza para el Progreso (APP), César Combina, y Somos Perú, Jorge Pérez, afirmaron este jueves que sus bancadas le darán el voto de confianza al Consejo de Ministros.

Durante su intervención, César Combina indicó que su agrupación “no va a poner ningún pero, ninguna condición” en su apoyo al Ejecutivo porque el país “merece” salir adelante.

“Alianza para el Progreso no va a poner ningún pero, ninguna condición, vamos a ayudar para que el Perú salga adelante, porque lo merece esta patria, porque lo merece este país y sobre todo porque el bicentenario tiene que llegar con paz social, desarrollo y progreso para todos”, sostuvo durante su intervención en el Legislativo.

“Desde APP vamos a dar el día de hoy el voto de confianza, no porque no tengamos discrepancias, sino porque no hay que llevar a más crisis este país”, añadió.

Intervención del congresista César Combina a favor del voto de confianza para Violeta Bermúdez. (Congreso de la República)

Por su parte, Jorge Pérez indicó que su bancada ratifica su apoyo a la “gobernabilidad” del país y por ello otorgará el voto de confianza al Consejo de Ministros.

“Hoy, Somos Perú se ratifica en la gobernabilidad y daremos el voto de confianza, Dios nos guarde y que vive el Perú”, manifestó.

Durante su presentación, la jefa del Gabinete Ministerial Violeta Bermúdez aseguró que el Ejecutivo busca “devolverle al país la confianza y la esperanza” y consideró que “la tarea no es ni será fácil”.

“El gobierno del presidente Sagasti pretende devolverle al país la confianza y la esperanza. Para ello, hemos planteado un conjunto de medidas que sintetizaremos a continuación para las cuales requerimos del respaldo del Congreso”, señaló.

“Esta tarea no es fácil y no será fácil hacerlo en apenas ocho meses, pues enfrentamos no solamente una crisis sanitaria y económica, sino política. Sin embargo, las crisis también son oportunidades para unirnos como país y salir adelante”, indicó.