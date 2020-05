El congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, cuestionó al jefe de Gabinete, Vicente Zeballos, por no mencionar si el Ejecutivo está tomando medidas a favor de los ambulantes y obreros que atraviesan severos problemas económicos a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Desde el Hemiciclo, Urresti dijo que había la expectativa de que Zeballos se pronuncie sobre las acciones del gobierno de Martín Vizcarra en beneficio de ese sector de la población, al presentarse ante el Pleno del Congreso por el voto de confianza.

En ese sentido, el parlamentario se preguntó ¿cuál es peor, morir a consecuencia de la COVID-19 o hambre? en momentos que muchos hogares carecen de recursos y no cuentan con alimentos para sus familiares.

“Básicamente, lo que usted ha mencionado son los gastos, préstamos. Son para ese 30 por ciento formal. La expectativa de este discurso de los que se ganan la vida limpiando casos, ambulantes, lavando ropa... para esa gente esto es cuestión de supervivencia. Me muero de covid o me muero de hambre. ¿Cuál me duele más? Usted no ha dicho nada para ellos”, subrayó.

“Largo discurso”

Durante su intervención, el también exministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala señaló que el 70% de los informales del Perú esperaban escuchar “algo positivo del Gobierno” a favor de ellos en plena pandemia.

“Hemos escuchado un largo discurso, pero la situación nos obliga a centrarnos en la pandemia... usted no ha dicho nada de lo que esperaba escuchar hoy el 70 por ciento de los informales”, remarcó.

Préstamos

Luego, el legislador también criticó las préstamos anunciados para los microempresarios como parte de la reactivación económica. Aseguró que muchas de estas personas consideran inoportuno obtener un crédito porque saben que no pueden abrir sus negocios.

“Dicen que se les está dando préstamos. Pero cuando uno les pregunta dice que no. Hay microempresarios que dicen, si no puedo abrir mi tienda, mi taller para qué me endeudo más”, sostuvo.