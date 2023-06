El congresista y vocero de Perú Libre, Waldermar Cerrón, defendió el blindaje de la Comisión de Ética a legisladores que fueron investigados por recortar el sueldo a sus trabajadores pese a que un informe de la secretaría técnica de ese grupo legislativo recomendaba una sanción de 120 días.

Se trata del caso de la parlamentaria Magaly Ruíz (APP), a quien se le impuso una amonestación pública escrita con una multa de 30 días de descuento de su remuneración. Una sanción similar tuvo su colega Heidy Juárez (Podemos Perú), además de una amonestación pública.

“Hay que reformular cuál es el criterio, si no hay culpa no debe haber pena (...) si no hay una prueba directa usted no puede acusar si no tiene nada, por el hecho de haberte acusado ya un está en un tema ético”, señaló el legislador.

En ese sentido, dijo que para acusar a un congresista no solo basta la versión de una persona, sino contar con una evidencia que es algo objetivo y necesario para determinar una sanción.

“No puedo decir que alguien es culpable cuando no hay pruebas, la Comisión de Ética solo recomienda y no sanciona, también se tiene que creer en nuestra versión (...) no por estar acusado uno es culpable”, alegó el parlamentario.

