Luego que la Fiscalía Anticorrupción allanó este lunes 26 de diciembre la vivienda y la oficina de Walter Ayala (exministro de Defensa), por el caso ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, el extitular del Mindef realizó sus descargos sobre esta intervención.

“Se han llevado algunos dispositivos tecnológicos pero no van a encontrado nada, tengo la conciencia tranquila. Es innecesario porque ha sido un allanamiento después de año y medio más aún si supuestamente los sucesos han pasado en Palacio o el Ministerio de Defensa... yo no soy ladrón, si yo fuese ladrón hubiera robado siendo ministro de Defensa porque manejaba millones de soles”, señaló Ayala en declaraciones a la prensa.

Ayala negó haber favorecido en los ascensos al interior de la FF.AA. y la PNP. “Se han llevado discos duro, laptops y han roto las puertas de mi oficina. Dejo constancia de que en el Perú no hay un debido proceso porque las resoluciones emitidas por los jueces no tienen motivación”, comentó.

Consultado sobre si piensa que las autoridades pueden solicitar una detención preliminar en su contra, Ayala señaló lo siguiente: “Pienso que ahorita puede pasar cualquier cosa, ahorita en el Perú nadie tiene el beneficio del derecho al debido proceso. Invoco a la OEA y organismos internacionales que acá en el Perú se está violando el debido proceso. Estoy en contra de las detenciones preliminares (en relación a los generales detenidos durante la diligencia)”, añadió.

“Yo, Walter Ayala, reafirmo que no soy un ladrón y no le he robado ni un sol al Estado. Ha pasado más de un año y medio y sigo acá”, finalizó el exministro de Pedro Castillo.

La diligencia se realizó cerca de las 4:00 a.m. de este lunes 26 en el distrito de Surco y en coordinación con la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.

“Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en el marco de la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares en el 2021″, informó la Fiscalía.

6 detenidos

Como parte de este allanamiento, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realizó el megaoperativo contra los generales investigados por presuntamente haber entregado dinero para ascender de rango, en el 2021, con autorización del expresidente Pedro Castillo.

A través de estas intervenciones, fueron detenidos 6 de los investigados. Las diligencias, que incluyen 26 allanamientos a nivel nacional, están a cargo del fiscal Luis Martínez, con apoyo del equipo especial de la PNP.