Walter Ayala, quien anunció el último domingo su renuncia al cargo de ministro de Defensa, indicó que permanece en el puesto mientras su dimisión no sea aceptada por el presidente Pedro Castillo y no se nombre a su reemplazo. En declaraciones a la prensa antes de su ingreso a Palacio de Gobierno, indicó que su salida del cargo se da pues “no hay garantías” de cara a su presentación de este martes en el Congreso para su interpelación.

“Yo sigo siendo el ministro mientras no se me acepte la renuncia, mientras no haya relevo en el cargo. No se trata de Ayala, no se trata de un nombre, se trata de que no dejan gobernar, no lo dejan trabajar al presidente. Yo he dejado el cargo porque están yendo contra el presidente, yo soy el responsable político y lo asumo”, manifestó a los medios de prensa.

“[Sobre la interpelación] No tengo garantías, no voy a ir a un circo romano a que coman los leones, los señores no entienden, he explicad detalladamente, ellos dicen que no es un tema legal, sino político”, agregó.

Con relación a su visita Palacio de Gobierno del último fin de semana, Ayala Gonzáles precisó que mantuvo un encuentro con el presidente Pedro Castillo y no con el Secretario General de la Presidencia, Bruno Pacheco.

“Ayer vine a hablar al presidente, coincidí con Pacheco, pero no me reuní con él, lo que hemos conversado son cosas genéricas. El día de ayer yo he venido para conversar con el presidente”, dijo.

Ayala Gonzáles anunció su salida del Mindef la mañana del domingo 14 luego de haber puesto su cargo a disposición por casi 7 días. El cuestionado funcionario es señalado como “responsable político” en la denuncia sobre injerencias del Gobierno para promover a una lista de oficiales, de los cuales se destacan los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama.

“He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo, por ello como demócrata renuncio irrevocablemente a Mindefensa, gracias presidente Pedro Castillo. Basta de politiquería ¡Dejen Gobernar!”, publicó Ayala, a través de Twitter.

Los comandantes generales pasados al retiro del Ejército, José Vizcarra, y de la FAP, Jorge Chaparro, acusaron haber recibido requerimientos irregulares para que se asciendan a oficiales en ambas instituciones, así lo ratificaron ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso. Concretamente, las acusaciones fueron contra Ayala, Pacheco y el propio presidente Pedro Castillo.

