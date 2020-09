Enterado de los intentos de interpelación contra varios de los miembros de su Gabinete, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, asegura que el Congreso abusa del instrumento que le otorga la Constitución.

En entrevista con Correo, señala que sería grave una eventual censura a la titular de Economía, María Antonieta Alva y, advierte que cambiarla pondría en riesgo la reactivación económica.

¿Cómo surge la idea de entregar una pensión a quienes han aportado por 10 o 15 años a la Oficina de Normalización Previsional (ONP)?

En el Gobierno estamos conscientes de que se tiene que reestructurar el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), no es un sistema justo (...). La propuesta que hacemos equilibra un poco, hasta que se llegue a una reforma más estructural.

¿Hay un ahorro con la propuesta del Gobierno?

La propuesta que está haciendo el Congreso irroga más o menos 15 mil millones de soles que se tiene que desembolsar ya; la de nosotros alcanza 1500 millones en este momento (por los bonos), pero en el futuro, en forma progresiva, alcanza los 11 mil millones de soles.

¿Cómo se va a financiar?

Por un subsidio que dará el Gobierno , y también por el incremento de pensionistas, que van a retornar.

¿No es una bomba de tiempo para el próximo Gobierno?

No, porque se ha hecho una corrida. La influencia que va a tener económicamente en estos próximos años no es muy potente, porque se va a dar a lo largo de los años.

¿Es una propuesta populista?

No, de ninguna manera. Es una propuesta técnica que trata de obtener un sistema más justo y dar una solución a la coyuntura del momento.

¿Cuándo observarán el proyecto aprobado por el Congreso?

Probablemente la próxima semana se presente la observación.

Cuando Martín Vizcarra fue titular del MTC, su ahora secretaria Mirian Morales, contrató a la hermana de su expareja, ¿qué opinión tiene al respecto?

No he entrado en detalles a ver este tipo de contrataciones, porque se está llevando a cabo una investigación y cualquier opinión que pueda dar a lo mejor puede influenciar en algún dicho que no corresponda.

También han salido a la luz contrataciones de familiares de su asistente, su cuñado, sus “amigos del tenis”, etc. ¿No cree que por transparencia debería asistir al Congreso para aclarar?

Solamente hay una suposición de que el presidente tendría conocimiento de este tema, y él ha manifestado que no ¿cuál sería el objetivo de que asista al Congreso?

¿Pone las manos al fuego por el presidente Vizcarra?

Yo sí. En todo este tiempo que he venido trabajando con él, tanto en el Ministerio de Defensa, como en la PCM, en ningún momento, y se lo digo con toda sinceridad, me ha pedido por la contratación de algo (...), sí pongo mis manos al fuego por él , porque en ese sentido jamás me ha mencionado algo que tenga que hacer.

¿Usted asumiría responsabilidad por esas contrataciones?, ¿asistiría al Congreso?

Me ha citado el presidente de la Comisión de Fiscalización para el martes por la contratación de un ingeniero, desafortunadamente tengo comprometida mi agenda. Le doy a responder las preguntas (por escrito) y, le voy a pedir que tenga a bien cambiar la fecha, o lo que crea conveniente.

Sobre la tragedia en Los Olivos ¿No le parece grave que el ministro del Interior, Jorge Montoya, haya dado una versión sin corroborar los hechos?

Estamos esperando que aceleren estas investigaciones para conocer más al detalle. Ya tomaremos una decisión que es la más adecuada con el señor presidente.

¿Podría dejar el cargo?

No lo estamos evaluando en este momento. Estoy esperando que las investigaciones terminen para ver la responsabilidad en los niveles operativos y ver qué pasó.

¿No hay responsabilidad política del ministro?

Eso lo evaluaremos.

Se han anunciado mociones de interpelación en contra de los titulares del Interior y Relaciones Exteriores ¿Cómo las toma?

Desde mi punto de vista, el Congreso, si bien es cierto tiene la facultad para interpelar a los ministros, es un instrumento constitucional en una democracia, pero desde mi punto de vista el Congreso está abusando de este instrumento, porque ya interpelaron al ministro de Educación, están interpelando a la ministra de Economía, y están planteando una interpelación al ministro del Interior y al canciller, por decisiones que son netamente del Ejecutivo.

Yo creo que en este momento estamos viviendo una situación bastante crítica en el país, referente a la pandemia, a la reactivación económica. Yo les he pedido, públicamente, que dejen a los ministros que se concentren en el trabajo, porque realmente esto desconcentra y rompe toda la agenda de trabajo de los ministros.

Porque no solo es cuestión de asistir al Congreso, sino de tener toda una preparación en base a las preguntas que hacen, etc. (...) Les pedimos, por el bien del país, que en lugar de estar citando a los ministros nos pongamos a trabajar juntos. Y si tienen alguna inquietud, que vengan y conversamos, podemos solucionar, entregar la información, pero no hacer perder el tiempo yendo todo el día.

¿Generan más confrontación?

Indudablemente. En este momento por interpelar a un ministro, y mucho más censurarlo, el mayor daño lo tiene la población.

UPP presentará una moción de censura contra la ministra de Economía, María Antonieta Alva...

Eso sería un grave error del Congreso, porque no le está haciendo daño a la ministra, o al Ejecutivo, sino al país. Cambiar a la ministra podría poner en peligro toda la reactivación económica y el equilibrio macroeconómico. Lo único que haría (la censura) es agravar las condiciones económicas que vivimos y profundizar la crisis.

¿Censurarla generaría una pérdida o riesgo para el país?

Por supuesto, porque ella ya tiene el expertiz y tiene todo un planeamiento de reactivación de la economía. El ministro que viene, indudablemente que puede seguir las líneas estratégicas, pero tiene que cambiar al equipo, comenzar a aprender de nuevo en todo ese trabajo.

Hay una propuesta en el Congreso para no pagar una multa por no ir a votar ¿cuál es su opinión?

Si se levanta esa restricción, con toda seguridad que la cantidad de personas que asistan a las urnas va a ser muchísimo menor y eso resta a lo que es la democracia. Creo que no serviría mucho.

Perú es el país con la tasa más alta de mortalidad en el mundo ¿Los indicadores son culpa de la ciudadanía?

La existencia de la pandemia no es culpa de la ciudadanía. Hay muchos factores que se han sumado a que tengamos una gran cantidad de fallecidos, como la precaria respuesta hospitalaria, el sinceramiento de la cifra de fallecidos y hay un tema que es cultural. No le vamos a echar la culpa a las personas.

¿El actual gobierno tiene alguna responsabilidad?

Cuando inició la pandemia no conocíamos el comportamiento del virus, cómo se iba a desarrollar en el país. Hubiese sido un mejor manejo como lo hizo Corea del Sur, si como país hubiésemos sido productores de pruebas moleculares en cantidad, no solo en producción sino en procesamiento (...) ¿cuántos pruebas podíamos procesar? 500 o 600, era insuficiente para encontrar a los infectados (...), no tuvimos la capacidad de hacerlo.

¿Pedirían disculpas al pueblo peruano por esa falta de capacidad?

Esa falta de capacidad es una brecha que ha tenido que desarrollarse en años y no hemos tenido esa experiencia en una pandemia.

Reconocen el error, pero ¿no considera que deberían disculparse?

Tendríamos que disculparnos por no haber tenido la capacidad de pruebas moleculares y bueno, si como Estado tenemos que disculparnos con el país por esto, como Estado hemos fallado, no como Gobierno.

Han implementado muchas políticas, pero los contagios siguen incrementando ¿por qué?

En cualquier política que uno implemente hay muchos factores para que no se llegue a ejecutar; las personas somos diferentes unas a otras en nuestro comportamiento. Unas podemos asumir ese rol de responsabilidad y a otras no les puede interesar. Hay una gran problemática de la cultura de nuestra sociedad.

Los mensajes pueden confundir. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo que los asintomáticos no contagian…

Para una pregunta puntual, la ministra trató de dar una respuesta que a lo mejor no ha sido entendida dentro del contexto que quería dar. Ella ha aclarado la respuesta y ha dicho que los asintomáticos sí contagian.

El titular del MTC, Carlos Estremadoyro, afirmó que los vuelos internacionales retornan el 1 de octubre, pero la ministra de Salud lo refutó ¿cuál es la posición oficial?

El ministro de Transportes está viendo los protocolos y probablemente pueda terminar a partir del primer día de octubre. Tenemos que someterlo al Consejo de Ministros.

Entonces, ¿no hay fecha oficial para el retorno de los viajes internacionales?

No hay una fecha oficial. Probablemente estamos viendo que sea en octubre porque, los índices de contagios están bajando y comenzaremos en forma gradual, ir abriendo, pero todavía no hemos tomado una decisión en consenso. Veremos cómo se desarrolla la pandemia faltando una semana o a fines de setiembre.

La ministra Rocío Barrios ha señalado que la inmovilización de los domingos podría levantarse en la quincena de setiembre ¿es así?

Es lo más probable. Tomamos una decisión de revisar varios puntos sobre la pandemia y reactivación económica.

La campaña “El COVID no mata solo. No seamos cómplices” ha recibido muchas críticas ¿qué puede decir al respecto?

El equipo de campaña ha hecho encuestas, la gran mayoría era, por ejemplo, que había jóvenes entre 18 y 30 años en ese rango, que poco le interesaba quedarse en casa o usar la mascarilla correctamente, era gente muy dura. En base a los analistas hemos tenido que hacer una campaña de “shock”, que golpee duro para ver si pueden internalizar el mensaje.

¿Por qué se designa a Vicente Zeballos ante la OEA?

Tiene el perfil adecuado, es abogado, tiene experiencia en el Parlamento, ha sido ministro de Justicia. Es un buen representante.

¿El expremier Cateriano será enviado a Madrid?

No estamos haciendo ninguna evaluación ni hemos conversado de este tema con el señor presidente.

El alcalde de Moche, Arturo Fernández, le envió una carta al presidente con su sangre ¿qué opinión tiene de esto?

Creo que los peruanos tenemos que aprender a elegir a nuestras autoridades. Los mejores jueces de ese alcalde no van a ser los ministros, ni el presidente, sino el pueblo que lo ha elegido. Su comportamiento no se ajusta a lo que es un alcalde dentro de lo correcto , de lo formal (...), está fuera de todo canon de una autoridad respetable que debe tener un accionar adecuado y correcto.

Hizo un balconazo para hacer un llamado a no acatar la cuarentena ¿el caso debería ser visto por su partido?

Creo que el partido ya debió pronunciarse respecto a eso. No creo que algún partido, dentro del comportamiento adecuado que tenemos que tener como autoridades, tenga ese tipo de comportamiento, pero eso tendrá que juzgarlo su partido y la población. Hacemos un llamado para que en las próximas elecciones la población asuma la responsabilidad y tome conciencia de las autoridades que elegirá.

Perfil de Walter Martos

Es general del Ejército Peruano en condición de retiro. Licenciado en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Chorrillos y maestro en ciencias militares. Fue ministro de Defensa en el Gabinete Zeballos.