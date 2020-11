El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, señaló durante una entrevista en Punto Final que nunca ha tenido comunicación directa o indirecta con el Antauro Humala desde que asumió su cargo de ministro de Defensa en el Gobierno. El jede de Gabinete dio su descargo luego que el programa periodístico difundió un audio en el que el preso etnocacerista le pide mejorar su situación carcelaria.

“Nunca he tenido comunicación directa o indirecta con Antauro Humala desde que asumí el cargo ministro de Defensa, ni he enviado algún emisario, absolutamente nada. Cuando pedimos el voto de confianza, yo no tomé contacto con ningún líder político, ni ninguna bancada”, explicó.

Walter Martos señaló que en la PCM no se tiene la injerencia de cambiar de cárcel a los presos y que por esto no dio importancia a este audio que escuchó en agosto.

“A fines de agosto me comunicaron que había circulando un audio en el que Antauro me felicitaba por haber ocupado el cargo de primer ministro y me solicitaba al igual que otros militares, se le liberara. La verdad que no le di importancia. Posteriormente en setiembre lo escuché pero tampoco le di importancia porque desde la Presidencia del Consejo de Ministros, no tenemos injerencia en el traslado de presos en las cárceles”, indicó.

El exministro de Defensa se mostró a favor de la sanción que recibe Humala por hacer uso de un teléfono con intenciones políticas desde un centro penitenciario.

“Por supuesto que está bien sancionado porque él está haciendo uso indebido del teléfono que tienen derecho todos los presos para hablar con sus familiares. Lo está usando con fines políticos. Está muy bien que lo sancionen”, señaló Martos.

