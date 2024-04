Werner Salcedo dice que Oscorima le prestó Rolex porque “estaba sin reloj en ese momento”

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, contó la historia detrás del Rolex modelo ‘Submariner Date Sultan’, valorado entre 30 mil y 40 mil euros, que le prestó el también gobernador regional, Wilfredo Oscorima, por lo cual tuvo que declarar ante la Fiscalía de la Nación.

Cuarto Poder llegó hasta la casa del gobernador cusqueño para que explique por qué Oscorima le prestó el costoso reloj. Salcedo contó que hace casi tres meses, en la inauguración de la carretera Minascucho-Rosaspata, se encontró con su par ayacuchano, quien le ofreció, a modo de préstamo, dicho reloj.

“Él me lo dio con el motivo de poder estar en su evento. (Me dijo) ‘Ponte’, y yo, bueno, estaba sin reloj en ese momento. Yo también uso relojes, pero no sé esa marca o costos, así que en ese sentido acepté”, afirmó Salcedo.

En esa línea, reveló que durante el desayuno de ese día de enero, en una conversación con Oscorima, el gobernador de Ayacucho le entregó el reloj para que lo use. “Si no me equivoco, fue en el desayuno (...) Eres presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, usa este reloj”, recordó Salcedo, quien recalcó que no fue un regalo, pero que se discutió la posibilidad de que compre el ‘Submariner Date Sultan’.

“Lo que me dio es en calidad de préstamo y hubo hasta un coqueteo en el cual podría ver hasta la opción de poder comprarlo, pero eso sí, yo le dije que mi economía no me permite adquirir algo tan costoso que ya te imaginas cuando ves qué significa un Rolex”, enfatizó.

También mencionó que lo que lo motivó a aceptar el préstamo fue porque era él quien visitaba la región de Oscorima, por lo que no se sentía en la facultad de rechazarlo.

“Estás en un evento, hay una frase de halago en la cual te dice ‘úsalo’ y yo no puedo ser alguien que desprecia o que, en su defecto, rechaza cuando de por medio estás en un evento en el que estás visitando su casa”, explicó.

“Yo te puedo mostrar las conversaciones de antes en donde efectivamente le digo para devolverle y no estábamos encontrando el momento propicio”, sostuvo sobre las coordinaciones para entregarle el reloj.

Werner Salcedo aprovechó para relatar cómo fue que conoció a su par en Ayacucho, afirmando que se conocieron cuando ambos se convirtieron en gobernadores regionales al compartir en la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. A partir de ahí, según él, “se cultivó una amistad, se cultivó un respeto frente a lo que es el tiempo en el cual uno tiene la oportunidad de conocerse”.

El gobernador de Cusco también recibió otros dos relojes; sin embargo, estos serían imitaciones. Uno fue entregado por la abogada cusqueña Jade Benavente como regalo por el Día del Padre, y el otro por su exchofer, Fredy Salas.