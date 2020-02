El expresidente del Consejo de Ministros y expresidente del Gobierno Regional de Lambayeque, Yehude Simon, rechazó este viernes las declaraciones que según IDL-Reporteros habría realizado el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

En diálogo con Canal N, Simon negó haber recibido dinero de la constructora brasileña en su gestión ni en su campaña electoral.

“[Odebrecht] jamás dio plata al gobierno regional o a mi campaña. Estamos hablando que supuestamente ellos dieron plata para la campaña. El señor Javier Málaga [a quien acusan de haber recibido dinero] ha fallecido, lo sabe perfectamente el señor Barata y como no se puede defender lo ha mencionado”, sostuvo.

"Si le dio plata al señor Málaga, él nunca nos dijo que Odebrecht nos estaba dando plata para la campaña, porque no lo hubiera recibido", añadió.

Más temprano, el portal de investigación periodística IDL-Reporteros reveló que Barata reveló a los fiscales que Odebrecht financió la campaña de reelección de Yehude Simon al Gobierno Regional de Lambayeque en 2006. En el informe se precisa que el dinero se habría canalizado a través de asesores de dicha gestión.

La constructora brasileña habría aportado US$300 mil proveniente de la División de Operaciones Estructuradas conocida como la 'Caja 2'.

Resultados de Juntos por el Perú

Al ser consultado respecto a los resultados electorales de Juntos por el Perú, agrupación fundada por él y de la cual su militancia se encuentra suspendida, Simon indicó que sus declaraciones reconociendo la derrota se produjeron debido a una desinformación de su parte.

Sin embargo, rechazó que el partido haya deslizado la posibilidad de que el proceso electoral “no ha sido limpio”.

"Lo primero que he hecho es saludar a los partidos que han ganado. Lo segundo que he dicho es que, lamentablemente, por las informaciones que teníamos por los 300 o 400 mil votos que faltaban reconocí la derrota, pero no sabía que faltaban 2 millones 600 mil. Me pareció un exceso eso de decir que había fraude electoral, ahí han habido discrepancias", manifestó.

El pasado martes, Juntos por el Perú expresó, a través de sus redes sociales, su preocupación por los resultados de la ONPE, en los que no alcanzaría el porcentaje para pasar la valla electoral y recordó "precedentes nefastos" que generaban desconfianza en los organismos electorales.

“Expresamos nuestra preocupación por el inesperado cambio durante el conteo de votos. Quisiéramos confiar en las instituciones democráticas, pero hemos tenido precedentes nefastos. Hemos pasado la valla y aplicaremos los mecanismos necesarios para hacer prevalecer sufragio popular”, indicó la agrupación.