Yeni Vilcatoma confirma que participará en las elecciones del 2021 tras reunión con Antauro Humala

La excongresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma confirmó que seguirá activa en su vida política y que participará en las elecciones generales del 2021 con un partido sólido.

"Por supuesto que voy a participar en 2021 en las contiendas electorales con un partido sólido, que venga abrazado de las bases de la población que permita un cambio verdadero en este país. En mi condición, yo tengo las puertas abiertas para el que quiera sumarse a esta lucha frontal contra la corrupción", expresó en diálogo con Buenos Días Perú.

Asimismo, Vilcatoma volvió a confirmar que tuvo una conversación directa con el etnocacerista Antauro Humala, quien está en prisión por el 'Andahuaylazo', e indicó que tuvo coincidencias en dos temas.

"He tenido una conversación directa con el señor Antauro Humala, donde él me expuso cuál era su situación. Tuvimos coincidencias en dos temas en esa conversación. El tema Odebrecht y del abandono del Estado hacia el sur del país", manifestó.

Ante la pregunta si se convertiría en la operadora política del hermano de Ollanta Humala, Yeni Vilcatoma dijo que no ha tenido esa conversación con el condenado a 19 años de cárcel por rebelión, secuestro agravado, sustracción de armas y homicidio en el asalto a la comisaría de Andahuaylas ocurrido en el 2005.

"Yo no he tenido esa conversación con el señor Antauro Humala. No puedo responder algo que yo no he conversado. He conversado en el tiempo con muchas personas hace muchos años sobre esta posibilidad de emprender una lucha frontal con la corrupción. Mantengo las puertas abiertas para todo aquél que quiera sumarse a una verdadera lucha frontal con la corrupción", señaló.