Yeni Vilcatoma: "Yo también quiero ser candidata a la presidencia" (VIDEO)

La congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma evidenció su interés en ser candidata a la presidencia de la República durante su participación en la Comisión de Constitución, donde se está debatiendo el proyecto de ley, que pretende adelantar las elecciones generales al 2020, presentado por el Ejecutivo.

"Lo que tiene que quedar claro, es que aquellos que tienen un directo interés no pueden hacer uso de la fuerza en sus diferentes formas para vulnerar nuestro derecho como congresistas, que no estamos sometidos a autoridad alguna, y como saben que varios hemos sentado nuestra posición en contra, yo también quiero ser candidata a la presidencia, señora presidenta, pero no por ello voy a obligar a que se vulnere la Constitución y por mí interés voy a hacer que las elecciones sean en 2020, hay que actuar con decoro, con ética", expresó la legisladora fujimorista.

Previamente, Yeni Vilcatoma tuvo un encuentro de palabras con su colega del Frente Amplio Marco Arana, a quien acusó indirectamente de azuzar a la violencia, siendo posible candidato presidencial de su partido.

"Quiero reiterar mi posición y mi exigencia, aquí no se trata de realizar ataques, señora presidenta, se trata de evidenciar que existe un claro conflicto de interés respecto de quienes en esta mesa, comisión y Congreso, quienes está azuzando a la violencia son candidatos para las elecciones que se quieren (adelantar)", manifestó la fujimorista.

Lo dicho por la parlamentaria de Fuerza Popular desató la molestia de Arana, quien reclamó: "presidenta, quién está aquí azuzando a la violencia, no pues" . Ante el intercambio de palabras tuvo que intervenir Rosa Bartra, presidenta de dicha comisión.