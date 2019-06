Yesenia Ponce: "¿Por qué voy a tener miedo de ir a prisión? (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La congresista Yesenia Ponce sostuvo que no tiene miedo de ir a prisión luego que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aceptara el pedido de la Corte Suprema para levantarle el fuero.

MIRA TAMBIÉN: Comisión de Levantamiento de Inmunidad levanta el fuero de Yesenia Ponce

"¿Por qué voy a tener miedo de ir a prisión? Soy una mujer inocente de cualquier acusación", indicó.

Agregó que tras allanarse a la solicitud del Poder Judicial lo único que quiere es "que se llegue a la verdad".

"Se me ha humillado, se me ha pisoteado y ya no quiero más de ello (...) Soy una mujer transparente durante toda mi vida, durante toda mi existencia", expresó.

Finalmente, indicó que para que el poder judicial iniciar las investigaciones correspondientes primero se tiene que levantar su inmunidad parlamentaria y recordó también que ella no es como otros legisladores que no acuden a dar sus descargos ante la comisión.

"Me someto a las investigaciones. Si el Poder Judicial manifiesta que debo estar pedida o ya no estar con mi libertad, lo voy a asumir", finalizó.