Yesenia Ponce: Voy a seguir en política pero primero quiero que se esclarezca mi caso

La integrante del Congreso disuelto Yesenia Ponce aseguró que su prioridad ahora es que se esclarezca su situación legal, mientras está siendo investigada en el Ministerio Público por presuntamente haber falsificado certificado de estudios, para luego poder seguir con su vida política.

“No (voy a postular para el 2020). Voy a seguir en la política pero primero quiero que se esclarezca esto. El Perú necesita que se esclarezca la verdad”, dijo ante la prensa.

Yesenia Ponce, quien se incorporó a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio en agosto de este año, antes de la disolución del Congreso, aseguró que se allana al pedido de nueve meses de impedimento de salida del país en su contra para que terminen las investigaciones fiscales.

“El pasaporte diplomático no lo tenemos y no he vuelto a renovar mi pasaporte. No tengo pasaporte activo. Me allano porque primero quiero que se solucione esto ya que quiero seguir con mi vida como Yesenia Ponce, con mi familia y en la política”, añadió.

Ponce insistió en su inocencia, en que no solicitó certificados falsos para sustentar sus estudios en su hoja de vida y que no hizo pago alguno a favor de Daniel Soto Rivera, director del colegio privado Marisal Toribio de Luzuriaga.

“Yo nunca he puesto datos falsos. Se pidió el certificado en la institución donde yo estudié y me dieron el certificado que yo estudié. Lo que la fiscalía menciona se tiene que investigar. Es la institución, no soy yo. Yo no entrego actas, no doy certificados. Habrá sido error de ellos poner algo o que no se supo”, aseguró.

El Ministerio Público investiga a Yesenia Ponce por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico y falsificación de documentos.