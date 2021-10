El ex candidato presidencial por Acción Popular Yohny Lescano cuestionó la administración del presidente de la República, Pedro Castillo, por su cercanía con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien fue sentenciado a corrupción en 2019.

“El presidente (Pedro) Castillo tiene un gobierno paralelo prácticamente con el señor Cerrón, hace posiciones, dicta mandatos a la bancada, ordena atacar a través del señor (Guido) Bellido al canciller (Óscar Maúrtua), que le está dando cierto soporte al Gabinete. Veo una parte del Gobierno de Castillo y otra parte del gobierno de (Vladimir) Cerrón, así no van a ir a ninguna parte”, aseveró Lescano en entrevista con RPP.

En ese sentido, Lescano reflexionó que el gobierno de Castillo Terrones “debe definir” los objetivos que buscan conseguir como nación en lugar de emitir medidas “un poco aisladas”.

“Es un gobierno que debe fortalecerse, que debe definir bien las cosas, tener una visión del país a donde quieren ir, y no estar en estas medidas un poco aisladas, peleas eternas, con estos apartados de poder que tiene Perú Libre y que no dejan gobernar al presidente. Creo que Cerrón le está haciendo mucho daño al Perú”, expresó el acciopopulista.

Asimismo, Yonhy Lescano acentuó que “hay un gobierno débil” en relación a la difusión de conversaciones a través de WhatsApp de la bancada de Perú Libre, donde el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, promueve que la agrupación parlamentaria exija la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua.

“Tiene que ir creo dos cosas la renuncia inmediata del vicecanciller por contradecir al presidente y también el Maúrtua debe renunciar en día camaradas”, escribió Belido Ugarte.

Es así que la bancada oficialista remitió un comunicado en el que exhortan al canciller y al vicecanciller Luis Enrique Chávez que renuncien por actuar con “docilidad y falta de firmeza” y no defender la política del Gobierno a nivel internacional.

Por otro lado, las conversaciones exponen las diferencias entre algunos legisladores hacia la postura de Betssy Chávez. “Lamentable que aún siga perteneciendo a la bancada Perú Libre. Por dignidad, si no comulgo con un partido, ¡renuncio!”, escribió Kelly Portalatino.

Ante ello, Betssy Chávez restó importancia a los mensajes contra ella y calificó el hecho como “discrepancias”. “No vamos a renunciar, las discrepancias son parte de las agrupaciones políticas. Tenemos que fortalecernos. La dialéctica es parte de esto, no amerita una ruptura. Así me digan que renuncie, no voy a renunciar”, sostuvo.