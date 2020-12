Manuel Merino le causó un perjuicio enorme a Acción Popular, tiró por la borda gran parte del capital político del partido, afirma en este diálogo Yohny Lescano, candidato presidencial del conglomerado belaundista.

¿Cuál es la principal oferta electoral de Acción Popular?

Vamos a recuperar la honradez en la política, la honradez en el gobierno, sin honradez no se puede hacer nada. Porque si uno le roba al pueblo, todo está perdido. Ahora, en términos de gobierno, vamos a trabajar por el fortalecimiento de la agricultura familiar donde hay dos millones de personas. Hay que recuperar una educación de calidad, el magisterio está abandonado. El 6% del PBI para educación es urgente. Trabajar y dejar trabajar. Queremos crear cinco millones de puestos de trabajo.

AP mostró un renacimiento asombroso, siendo la primera fuerza dilapidó su capital político en el Congreso...

Esas decisiones individuales, particulares de algunos congresistas de Acción Popular en el Congreso nos han causado estos problemas. No es la posición del partido. La posición del partido, que se les hizo conocer a estos señores, fue que no se produzca vacancia ni impulsen vacancias porque el único beneficiado iba a ser el señor Manuel Merino y algunos seguidores. Ellos son los responsables de lo que ha sucedido.

¿Afecta o no afecta a AP la renuncia de Alfredo Barnechea ?

No, no, al contrario. En el partido ya no estaba como líder, no tenía el apoyo que debe tener un postulante a la presidencia.

Devolución de aportes ONP, tope a intereses bancarios, cese de pago de deudas bancarias y otras medidas, ¿son o no populistas?

En el caso de la ONP, al trabajador solo se le está devolviendo su dinero. La obligación del Estado es cumplir con una obligación. No es dinero del erario nacional, es dinero del trabajador. No veo ahí nada de populista. En cuanto a las regulaciones de los intereses bancarios, tampoco es populista.

¿En un gobierno de AP se va a estatizar empresas privadas?

No. Yo no voy por la estatización. A los agentes económicos les digo no tengan miedo. Ellos van a seguir con sus millones, sus propiedades, no se les va a tocar. Pero se tiene que aplicar en adelante la economía social mercado, la economía al servicio del pueblo, de la nación, y no como ahora, al servicio de la economía. Y la gente muriendo de hambre.

¿AP es de izquierda o derecha?

AP se inspira en la idea del Perú como Doctrina, de Belaunde. No estamos ni a la izquierda ni a la derecha, ni con los liberales ni con los marxistas. Por eso, Belaunde decía: estamos adelante, vamos hacia adelante, no a la izquierda ni a la derecha sino adelante. Esa es la ideología de AP. Que algunos se hayan vuelto mercantilistas o estén pegados a otros partidos de corte liberal, es cuestión de ellos. Cuando nosotros queremos hacer cambios nos insultan llamándonos de izquierda.