El excandidato presidencial de Acción Popular Yonhy Lescano señaló que el fallecido exmandatario Fernando Belaunde Terry se habría “escandalizado” al escuchar lo que el también expostulante al sillón presidencial de su agrupación, Alfredo Barnechea ,declaró el último miércoles.

El exparlamentario consideró que las declaraciones de su correligionario buscan “promover un golpe de Estado y una dictadura”.

MIRA AQUÍ: Ministerio de Defensa releva a cuatro oficiales por llamadas de Vladimiro Montesinos en Base Naval

“Es preocupante, qué causa constitucional va a haber en una alianza cívico-militar, eso es un golpe de Estado y eso no se puede permitir. Esto es promover un golpe de Estado, promover una dictadura y no estamos de acuerdo con eso. Fernando Belaunde se hubiera escandalizado escuchando a Alfredo Barnechea”, sostuvo en diálogo con TV Perú.

“Yo creo que [Alfredo Barnechea] se representa a sí mismo, no tiene ningún cargo, no es autoridad, no es dirigente, es un militante más. Esa es su posición personal, pero me parece una posición bastante irresponsable que puede propiciar un enfrentamiento entre peruanos”, señaló.

El último miércoles 30 de junio, el excandidato presidencial de Acción Popular Alfredo Barnechea aseguró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es “espurio” y, por ende, señaló que no se deben reconocer los resultados que proclame luego de evaluar todas las apelaciones pendientes de la segunda vuelta entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“Esta pelea no termina con la proclamación del JNE. Ese JNE es un jurado espurio y su proclamación no termina la pelea. No vamos a aceptar a un presidente nulo, vamos a pelear y no vamos a reconocer el fraude”, dijo en un evento con exmilitares y políticos que respaldan a Fuerza Popular.

Alfredo Barnechea brindó este discurso en el Óvalo Quiñones en e marco de un evento en el que participaron militares y policías en retiro, entre ellos quienes suscribieron una carta enviada a las Fuerzas Armadas pidiendo que no reconozcan los resultados electorales.

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO

VIDEO RECOMENDADO

JNE rechazó 10 expedientes de apelaciones presentados por Fuerza Popular