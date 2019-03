Yonhy Lescano sobre bromas en chats de supuesto acoso: "Podrían ser pícaras"

Síguenos en Facebook

El congresista Yonhy Lescano, denunciado por presunto acoso sexual a una periodista, declaró hoy ante el juez especializado Titular de Familia, Sacha Félix Rivas Figueroa, y aseguró que las bromas que aparecen en los chats podrían ser "pícaras", pero aseveró que todas fueron con consentimiento y nunca acosó a la denunciante.

Como se sabe, el 21°Juzgado de Familia de Lima del Poder Judicial dictó hoy medidas de protección a favor de la periodista que denunció a legislador Yonhy Lescano, según reveló la Defensoría del Pueblo. El parlamentario tiene prohibido revelar la identidad de la comunicadora y dirigirse a ella en términos humillantes, pues caerá en "desobediencia y resistencia a autoridad".

Ante la pregunta de la abogada de la periodista sobre qué significa para Ud. las bromas de adultos, Lescano respondió que "son las bromas que aparecen en los mensajes".

Al ser interrogado respecto a si esas bromas que aparecen en los mensajes ¿son de contenido sexual?, el legislador refirió: "Podría ser, pícaras, en este caso con el total consentimiento de la supuesta agraviada tal como aparece en los mensajes".

Además, el parlamentario indicó que si bien la periodista no le solicitó realizar bromas de contenido sexual, las consentía. "Me respondía las bromas, por ejemplo me dice 'Ay qué bromista eres', y otra me dice 'mejor te asalto yo' o algo así...", declaró ante la autoridad judicial.

Asimismo, Lescano refiere que no se trata de una periodista, sino de una locutora. Aseveró que nunca reveló su nombre, ni tampoco se reunió con ella, y solo tuvo comunicación por teléfono y whatsapp. "Nunca me he reunido ni para tomar un café", sostuvo el congresista que indicó que se trata de una difamación, por lo que no puede quedarse callado.

"Ella tiene la participación de sus abogadas, del Defensor del Pueblo, de las bancadas contraria a mí, y mi única verdad que tengo es mi defensa respondiendo las acusaciones ¿Cómo yo defiendo mi honor? soy político. No me voy a quedar callado si me hacen un linchamiento político", manifestó Lescano.