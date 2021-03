Yonhy Lescano, candidato a la presidencia de la República por Acción Popular, respondió a Manuel Merino, congresista de la bancada que representa a su partido, quien le exhortó a que pida disculpas al país por su posición en contra de la vacancia a Martín Vizcarra.

“¿Cómo es posible que un militante salga a tratar de boicotear y afectar la candidatura de un candidato de su partido, y eso dejo a valoración del pueblo? Ahora, él es un militante más, él cumplirá sus funciones hasta el 28 de julio como parlamentario . A mí me interesa mi partido, que la gran mayoría me está respaldando y a los candidatos en cada una de las regiones”, expresó en entrevista con RPP.

Según Lescano, su posición sobre el proceso de vacancia a Vizcarra fue una posición institucional y destacó que ganó las elecciones internas dentro de su agrupación política por amplia mayoría.

“A mí me ha elegido el 70% de los militantes de Acción Popular, la gran mayoría está con nosotros, el hecho que un militante esté dando declaraciones no tiene que ver nada con los acuerdos partidarios, es otra cosa. Eso no es una fricción que nos afecte. La vida partidaria es de mayoría, no es de un militante, por más importante que sea”, indicó.

¿Qué le dijo Merino?

Desde Tumbes, el legislador indicó que, probablemente, Lescano “pensó” que era positivo tener una posición en contra de la vacancia del expresidente.

“Yo creo que la equivocación está en que se creía que se sumaba apoyando al señor Vizcarra. Seguramente conversó con el señor Mesías Guevara y pensó que era positiva la sumatoria de tener una posición de esa naturaleza”, señaló en diálogo con RPP Noticias.

“Yo creo que él tiene que decirle la verdad al país y pedirle disculpas si es que mintió en su posición legal como abogado que es y como candidato que es”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO