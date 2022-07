El ministro del Interior, Mariano González, se presentó ante el Congreso de la República tras la denuncia de presunto seguimiento del empresario Zamir Villaverde, quien posteriormente fue detenido en la comisaría de La Molina, y descartó que haya habido algún reglaje.

En su exposición, indicó que personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (Dirin) estaba haciendo una “apreciación de situaciones” en el caso de que haya riesgo en la seguridad de Villaverde o ante una posible fuga suya.

“Lo que ha sucedido es lo siguiente: el personal de la Dirin venía haciendo una apreciación de situaciones. ¿Qué significa esto? Que estaba haciendo un trabajo previo para ver el contexto en el que podría haber algún riesgo, sea por la seguridad del señor Villaverde o, sea también -cosa que no creemos- podría intentar fugar”, expresó.

“Eso es un hecho objetivo, independientemente de cómo se dieron las cosas. No hay ningún reglaje, nadie ha ido a hacerle seguimiento”, añadió el titular del Mininter ante la representación nacional.

Respecto a la detención de Villaverde en la comisaría de La Molina, González detalló que ese hecho no es responsabilidad de la Policía y menos del sector, sino a una demora en la notificación del Poder Judicial.

“Lo que sucede concretamente es que no se había descargado oportunamente la orden de captura que pesaba sobre el señor. Es decir, el juzgado no había oficiado a la unidad de requisitorias y por eso seguía apareciendo una orden de captura”, acotó.

“Hechas las coordinaciones en uno y otro lado, recién pasada la medianoche se produjo el envío, vía correo electrónico oficial del Poder Judicial, el levantamiento de la orden de captura. Inmediatamente el señor Villaverde salió y se dirigió a su domicilio”, agregó.

En ese sentido, el titular del Mininter remarcó que se trata de hechos concretos y “no hay nada que esconder, no hay nada en absoluto que tapar”. También anunció la remoción del jefe de la Dirin, hecho que se materializará en las próximas horas mediante una resolución suprema, y que Inspectoría ya investiga el caso.

“Las medidas correctivas a estos hechos ya se tomaron, aun así debo precisar que independientemente de la ausencia o no de voluntad por parte de algún u otro efectivo, hay cosas sí o sí por corregir y eso es evidente. Lo que no puedo hacer, porque no es parte de mis formas pero tampoco del ejercicio de la política, es hacer una cacería de brujas o un circo. Corregiré hacia dentro, pero yo doy la cara”, subrayó.

Finalmente, Mariano González enfatizó tácitamente que sigue trabajando para dar con el paradero del exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco; Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario Pedro Castillo; y del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

“En el caso de todas las preocupaciones legítimas que hayan sobre cualquier persona, no solo por el señor Villaverde, también de la señora López, de cualquier testigo protegido, colaborador eficaz o requisitoriado, les debo decir que estamos trabajando, pero también todo el trabajo de inteligencia que se viene haciendo desde que asumí el cargo se está haciendo con responsabilidad respetando el protocolo y los derechos de las personas”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Primera dama, Lilia Paredes, se negó a responder cuestionamientos sobre su hermana en la comisión de Fiscalización del Congreso La primera dama, Lilia Paredes, se presentó ante la comisión de Fiscalización del Congreso de la República, pero se abstuvo a responder sobre los cuestionamiento a su hermana, Yenifer Paredes, quien está siendo investigada por la fiscalía por presunto tráfico de influencias tras difundirse un video ofreciendo una obra de saneamiento en el distrito de Chadín, provincia de Chota, Cajamarca. (Fuente: Congreso TV)