El empresario Zamir Villaverde negó haber visitado el departamento ubicado en el distrito de Magdalena del Mar donde viven los sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo.

En declaraciones a Canal N, calificó de “falsa” e “inexistente” la versión del conserje del edificio, quien aseguró a ‘Cuarto Poder’ que el primer día lo vio con Fray Vásquez Castillo y luego apareció solo.

“No lo he visitado. Me causó un poco de sorpresa ver que mi nombre se mencione en la investigación de lavado de activos, como que el conserje me reconoce, me ve el primer día con el señor Fray y los otros cuatro días posteriores dice que yo ingreso solo”, expresó.

“Esos hechos son totalmente falsos, inexistentes. No conozco ese lugar, ni mucho menos conozco al señor que hace mención a mi nombre”, añadió Villaverde, quien cuestionó que se le haya abierto una investigación por lavado de activos con hechos que no se tipifican como tal.

“Me han pasado de testigo a imputado solamente por los hechos que refiere el Ministerio Público, que es que dentro de uno de los vehículos de mi empresa e le habría dado un servicio a la hija o hijos del presidente. La otra imputación es que conozco al señor Bruno Pacheco. Esos hechos no atribuyen los hechos típicos de lavado de activos”, detalló.

En ese sentido, el empresario pidió las grabaciones que demostrarían las visitas al departamento de Magdalena y reiteró que no conoce dicho lugar.

“Quisiera que hayan grabaciones, los videos, porque según e reportaje dice que el 1 de enero al 15 de marzo y a mí me interesaría mucho que existan esos videos porque sería la prueba contundente de que no hay forma de que el conserje refiera haberme visto a mí en ese lugar o ingresar. No conozco ese lugar”, acotó.

Como se recuerda, el 14 de marzo el departamento fue allanado por la Fiscalía de Lavado de Activos. Uno de los conserjes de confianza del edificio ubicado en la cuadra 30 de la avenida Brasil reconoció a través de unas fotografías a Zamir Villaverde.

