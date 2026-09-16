La reciente designación de Elizabeth Zulema Tomás Gonzales como presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (Essalud), estuvo acompañada de críticas, pues en el 2019 fue sindicada como parte de un “intercambio de favores” en el Ministerio de Salud.

Y nada parece haber cambiado, pues un allegado de Tomas ubicó a su esposo en un cargo de confianza.

EN DETALLE

El 11 de setiembre, mientras redacciones recibían información de que Zulema Tomás sería nombrada en Essalud, Javier Carmelo Ramos, director ejecutivo del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), nombró a Miguel Palomino Paz como coordinador técnico en ese programa.

El dato no llamaría la atención sino fuera porque Palomino Paz es esposo de Zulema Tomás y conoce muy bien al nuevo jefe de este.

Esto debido a que cuando Tomás era ministra de Salud, nombró el 14 de octubre de jefe de la Unidad en Administración y Finanzas del Programa Nacional de Inversiones en Salud en la cartera que dirigía.

Zulema Tomás fue ministra de Salud en la gestión de Martín Vizcarra. (Foto: GEC)

PASADO

Esta no es la primera vez que el esposo de Tomas aparece en medios.

Correo reveló que el 11 de octubre de 2019, cuando Tomas era ministra de Salud, designó a Rossana Medina Pacheco, esposa de Manuel Montes Boza, entonces titular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), como intendenta de Promoción de Derechos de Salud en Susalud, organismo adscrito al Minsa.

Dos semanas después, su esposo Miguel Palomino fue nombrado coordinador de Gestión de la Sunarp.

Juan Sheput a Chávarry: "Él con sus propias palabras está dándole la razón al presidente". (Foto: USI)

DESCARGOS

“No, no conozco al señor Javier Erasmo Carmelo Ramos. No existe ningún nivel de cercanía o relación personal con el señor Javier Carmelo Ramos.”, fue la respuesta que envió la titular de Essalud, Zulema Tomás, a Correo.

Además, dijo tener conocimiento del nombramiento de su esposo.

“Respecto de dicha designación, corresponde al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y a la entidad competente explicar los criterios, el procedimiento y la documentación que sustentaron esa decisión. Yo no he solicitado, recomendado ni realizado gestiones para su nombramiento”, indicó.

En esa línea, Tomás aseguró que cuando firmó la designación de Carmelo Ramos en el Minsa en el 2019, no lo hizo por una decisión personal, sino porque era una propuesta de los directores correspondientes.

“En este caso específico, si se revisa la resolución y su proveído, se podrá verificar que la propuesta fue realizada por el Pronis y no por mí. Por tanto, no solicité, recomendé ni gestioné dicha designación”, sostuvo.

También defendió la trayectoria de su esposo.

“Asimismo, mi esposo con más de 40 años como servidor público, venía prestando servicios desde marzo de 2026, posteriormente presentó su renuncia debido al gesto de todo funcionario público de poner a disposición su cargo, cuando hay un cambio de gestión, siendo ratificado en el mismo cargo en setiembre de este año”, explicó.

Correo se ofreció para hablar con Tomás sobre el tema el mismo día de la elaboración de la nota. Sin embargo, su equipo indicó que no tenía disponibilidad por reuniones.