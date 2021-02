En medio de una segunda ola de contagios por COVID-19, los negocios bodegueros se convierten nuevamente en una fuente del sustento económico a nivel nacional. En este sentido, entrevistamos al bodeguero Miguel Quiroz, ubicado en XX, Tumbes, el nos indica que se deben cumplir con los protocolos de venta responsable, respetando el aforo y revisando productos que podrían dañar la salud de las personas, como el alcohol adulterado.

Miguel, ¿Cómo promueves una venta responsable durante esta pandemia?

Saludo la iniciativa de implementar el Programa Bodega Segura, donde el principal objetivo es la seguridad de nuestros clientes y de nosotros, los bodegueros.

Bodega Segura es un programa que nos invitó a formar Backus para que nuestras tiendas se encuentren formalizadas, señalizadas, con un banner informativo respecto a los cuidados que debemos tener en esta pandemia, como el lavado de manos por 20 segundos, uso del papel descartable, alcohol en gel y mascarillas que nos han proporcionado al igual que unos polos.

¿Hubo cambios en el aforo?

Sí, indicaron que el aforo del local sea del 50% de nuestra capacidad, luego vino personal capacitado de Backus y nos señalizaron el local con rayas e implementos para que el público esté distanciado a 2 metros.

También nos facilitaron un protector facial para evitar contactos y darnos mayor seguridad y evitar el contagio, es todo lo que corresponde al Programa Bodega Segura implementada por la compañía Backus.

Adicionalmente nos recomendaron implementar un programa de Tienda Cerca, en el cual nosotros a través de llamadas telefónicas podamos tomar nota de sus pedidos y entregar los productos en la casa de nuestros clientes, así evitar que ellos salgan de sus viviendas mediante un servicio delivery.

¿Cuáles nuevos servicios has implementado para mantener a flote el negocio?

Creo que nadie estaba preparado para esta pandemia, sin embargo, siguiendo nuestras estadísticas de consumo de nuestros clientes hemos comprado mayor cantidad de bebidas gaseosas y agua, efectuando promociones para tener precios accesibles, por ejemplo, el agua San Mateo con una promoción del 2x1, la Guaraná con precio rebajado, la Maltin Power con precios accesibles.

¿Y frente a otro tipo de productos?

Las familias, al no poder salir a la calle ha originado que hagan su propio pan, tortas, pizzas, dentro de sus mismas casas, entonces vimos una oportunidad e incrementamos por ejemplo la compra de harinas, diferentes tipos de moldes, insumos de pastelería, en la que todos los miembros de la familia colaboraban, incluso he preparado junto a los míos una torta donde todos colaboraban.

¿Cómo distingues producto que tiene alcohol adulterado para evitar su venta?

Cuando alguien viene a ofrecer un licor veo si tiene registro sanitario, en segundo lugar, es el proveedor, es muy importante esto, no comprarle a cualquiera. Si viene alguna persona que no conozco a ofrecer bebidas alcohólicas no le voy a comprar pues puede ser de una empresa informal, o que no sucede en la compra de la cerveza ya que son productos reconocidos y hechos por fabricas que llevan años en el marcado como Backus. Te puedes dar cuenta en el precio de venta, también: los adulterados son más baratos, pero mucho más dañinos.

¿Qué recomiendas a otros bodegueros de Tumbes y otras zonas del país?

Amigo bodeguero, compañero de trabajo, no bajemos la guardia, sigamos con los protocolos que nos ha dado el gobierno, el lavado de manos y el uso permanente de mascarilla, invoquemos a nuestro personal, a los clientes y nosotros mismos a seguir los protocolos. Recomiendo que sigas todos los protocolos, sobre todo trata de afiliarte a Bodega Segura y Tienda Cerca, para empezar a vender con ayuda de internet.

Para más información busca tu bodega más cercana en www.tiendacerca.pe