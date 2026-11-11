Frente al mar del Callao, una escultura de 14 metros recuerda el vínculo del papa León XIV con el Perú. La obra fue presentada el 9 de noviembre en el Parque del Niño “Gaelito”, como homenaje a la labor pastoral y misionera que Robert Prevost desarrolló durante cerca de dos décadas en el país.

El monumento fue financiado íntegramente por Caja Huancayo mediante una donación, en el marco de un convenio con la Municipalidad Provincial del Callao. Alcanza los 14 metros: diez de ellos corresponden a la figura y cuatro al pedestal. Su diseño y construcción estuvieron a cargo de los escultores peruanos Deyvi Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe, con acero galvanizado y fibra de vidrio tratados para resistir el ambiente marino.

El homenaje recuerda la labor pastoral y misionera del sumo pontífice en el Perú.

Un homenaje a la comunidad

Para Jorge Solís Espinoza, director de Caja Huancayo, la escultura representa algo más que una figura religiosa. “El Papa viene al Perú en un momento complicado por los altos índices de criminalidad, con un mensaje de reconciliación y de diálogo”, señaló.

El monumento se ubica en el Parque del Niño “Gaelito”, un espacio dedicado a la memoria de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, y está en una de las zonas más vulnerables del Callao. “Aquí está el Papa con la gente vulnerable. Él siempre habla, en sus últimos mensajes, de los pobres, pero, sobre todo, transmite un mensaje de paz y reconciliación para el país”, comentó Solís.

La iniciativa se suma a otras acciones de Caja Huancayo para recuperar espacios públicos, como el programa “Recuperando Parques”. Se espera que la escultura contribuya a poner en valor el parque y atraiga visitantes, lo que también podría generar oportunidades para comerciantes y emprendedores de la zona.

Un trabajo en conjunto

La ejecución tomó 45 días, de acuerdo con Solís, quien resaltó el alcance de la colaboración entre ambas instituciones. Y, como señalan los directivos de la institución, esto demuestra que cuando se unen el sector público y el privado se pueden hacer cosas de alto impacto como esta escultura.

Felipe Atoche Castillo, presidente del directorio de Caja Huancayo, destacó el sentido del homenaje y el trabajo conjunto con la comuna chalaca. “Este es un reconocimiento a su trabajo, a su amor por el Perú y a su identificación con él”, expresó. Añadió que la municipalidad brindó el apoyo necesario para concretar el proyecto.

Con esta intervención, Caja Huancayo suma una acción cultural y comunitaria a su trabajo en el país. La entidad impulsa iniciativas para recuperar espacios públicos y fortalecer la vida en comunidad, cuyos avances y otros proyectos de impacto local comparte en sus canales oficiales.

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