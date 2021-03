La pandemia ha creado nuevos retos que todos los peruanos debemos enfrentar. No hay suficiente oxígeno medicinal, muchos no tienen qué comer y los agricultores requieren ayuda para cultivar y ofrecer sus productos. Pensando en estos y otros problemas, la minera Cerro Verde asumió la responsabilidad de apoyar a la sociedad civil nacional, y en particular a la comunidad arequipeña.

EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

Cerro Verde ha priorizado la donación de víveres: 2.000 canastas de víveres de primera necesidad, 5.200 alimentos no perecibles y 20.900 kilos de productos frescos fueron entregados a las personas más necesitadas. Además, implementó cocinas y entregó productos de limpieza y víveres a 39 comedores populares de la ciudad de Arequipa.

El bienestar educativo y psicológico fue otra de las preocupaciones de la minera. Gracias a su ayuda, se brindó apoyo psicológico para padres e hijos de las zonas de influencia de la mina, con un total de 1.926 atenciones. También se financió los videos de la plataforma nacional educativa “Aprendo en Casa”, que permitió que niñas, niños y adolescentes recibieran una educación de calidad desde sus hogares.

EL OXÍGENO QUE NECESITAMOS

Cerro Verde y otras empresas asociadas a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) donarán mil toneladas de oxígeno medicinal para abastecer las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales nacionales. El oxígeno será producido a un ritmo inicial de cuarenta toneladas semanales, que se incrementarán paulatinamente a lo largo de tres meses.

Asimismo, la compañía minera ha adquirido e instalado una planta de oxígeno en el hospital Honorio Delgado, en Arequipa, con una capacidad nominal de producción de 720 m3 por día. También entregó 266 balones de oxígenos recargados, válvulas reguladoras y accesorios a distintas instituciones de salud arequipeñas. De este modo, Cerro Verde confirma una vez su compromiso de colaborar con el desarrollo del Perú y de la región Arequipa.

