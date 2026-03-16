El cáncer de cuello uterino continúa siendo uno de los mayores desafíos para la salud femenina en el mundo.

En el Perú, según el Ministerio de Salud del Perú, 13 mujeres son diagnosticadas cada día con esta enfermedad y siete fallecen, pese a que es una condición prevenible y detectable en etapas tempranas.

En marzo, considerado Mes de la Mujer, y de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino, especialistas de Oncosalud buscan reforzar la importancia de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, así como la detección y tratamiento oportunos.

¿Qué es el Virus del Papiloma Humano (VPH)?

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una infección de transmisión sexual muy frecuente y está asociado a la mayoría de casos de cáncer de cuello uterino.

También puede provocar otros tipos de cáncer en la zona genital, como el de vagina, vulva y ano.

Según estimaciones del Ministerio de Salud, hasta el 90% de las personas sexualmente activas tendrá contacto con este virus en algún momento de su vida.

En la mayoría de casos el sistema inmunológico lo elimina de forma natural, pero algunos tipos de VPH pueden provocar cambios celulares que derivan en cáncer.

Mitos sobre el cáncer de cuello uterino

A pesar de la información disponible, aún persisten creencias erróneas que retrasan la detección temprana de esta enfermedad.

1. “Si no tengo síntomas, no debo preocuparme”

❌ Mito

Las etapas iniciales del cáncer de cuello uterino suelen ser silenciosas.El miedo, la postergación de chequeos y la falta de información provocan que cerca del 85% de los diagnósticos se realicen en etapas avanzadas.

2. “Solo afecta a mujeres mayores”

❌ Mito

Esta enfermedad no discrimina por edad.El desarrollo del cáncer puede tardar entre 10 y 20 años, tiempo en el que es posible detectarlo mediante controles médicos.

3. “El VPH es poco común”

❌ Mito

El virus es extremadamente frecuente y la mayoría de personas sexualmente activas tendrá contacto con él.

Aunque el organismo suele eliminarlo, ciertos tipos pueden provocar lesiones que evolucionen a cáncer.

4. “La vacuna reemplaza los controles”

❌ Mito

La vacuna contra el VPH reduce significativamente el riesgo, pero no sustituye los controles médicos.

La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar pruebas como el Papanicolaou o la prueba molecular de VPH, incluso en mujeres vacunadas.

La detección temprana puede salvar vidas

La doctora Denisse Bretel, especialista en tratamiento ambulatorio y medicina integrativa de Oncosalud, enfatiza que la prevención es clave.

“El cáncer de cuello uterino puede prevenirse y detectarse a tiempo. El tamizaje oportuno permite identificar lesiones precancerosas o tumores en fases tempranas, lo que mejora significativamente las posibilidades de supervivencia y la calidad de vida”, explicó.