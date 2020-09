Al principio de la pandemia se creía que los pacientes con cáncer en la sangre tenían el riesgo de sufrir hasta por tres el impacto del nuevo coronavirus, pero, según el doctor Daniel Enríquez, oncólogo médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), esta teoría terminó perdiendo fuerza debido a que la COVID-19 requiere de un sistema inmune adecuado para atacar al pulmón.

Esto se debe a que los pacientes con cáncer hematológico tienen las defensas bajas, propia de la enfermedad, por lo que los efectos del coronavirus pueden ser menor en este grupo.

“ Los pacientes con cáncer hematológico tienen menor probabilidad de desarrollar eventos severos por COVID-19 porque tienen un sistema inmune deficiente y uno de los requisitos para que se produzca la infección es tener un sistema inmunológico normal . Como sabemos, lo que daña finalmente es el pulmón de los pacientes que han sido infectados, no es el coronavirus, sino la reacción inflamatoria que produce. El cuerpo se ataca a sí mismo ante la presencia de esta enfermedad”, expresó el especialista en entrevista con CORREO.

“Actualmente se recomienda no retrasar un tratamiento curativo, balancear siempre el beneficio y riesgo de los pacientes, pero evitando en lo posible negarle un tratamiento al paciente. El paciente tiene más riesgo de morir por el cáncer que por el COVID-19 , por lo tanto, siempre va a pesar la enfermedad de fondo que es el cáncer hematológico”, añadió.

¿Qué es el cáncer en la sangre y cuáles son sus tipos?

El oncólogo del INEN explica que el cáncer en la sangre es un término bastante complejo que implica a todas las neoplasias o tipos de cáncer que se pueden desarrollar de células sanguíneas.

“Recordemos que la sangre tiene varias funciones y dentro de ellas está la hemoglobina, los glóbulos rojos. En segundo lugar, las defensas que son los glóbulos blancos y en tercer lugar, las plaquetas, que son como bomberos dando vueltas y ante un eventual sangrado se aglutinan y forman un tampón que evita una hemorragia”, complementa.

Los tipos de cáncer hematológico son leucemia, linfoma, tanto tanto Hodgkin como no Hodgkin y Mieloma.

“Cuando el cáncer afecta a células muy inmaduras puede producir una leucemia y cuando afecta a los ganglios linfáticos puede producir un linfoma, tanto Hodgkin como no Hodgkin. Cuando afecta a células mucho más avanzadas, que son las responsables de producir anticuerpos, en ese caso toma un nombre que se llama Mieloma. Tienen varias características especiales en diferencia al resto de cáncer. Una de ellas es que el estadiaje es completamente diferente porque las células de la sangre están dando vuelta por todo el cuerpo y no se puede prevenir porque ninguna de estas neoplasias están ligadas a un evento o un factor que pueda encontrarlo rápidamente y evitar que aparezcan. Lo que tenemos que hacer es diagnosticarlas a tiempo y tratarlas adecuadamente”, explica el doctor.

¿Cómo es el tratamiento?

Existen múltiples tratamientos para pacientes con cáncer en la sangre, estos con las quimioterapias, uso de anticuerpos monoclonables o terapias biológicas, radioterapias y trasplante de médula ósea.

En la actualidad, el Perú no cuenta con un registro de trasplante de médula ósea, dice Daniel Enríquez. “A nivel de Latinoamérica casi ningún país tiene. Sin embargo, en el mundo existen muchos de estos registros que permiten que se pueda donar voluntariamente médula ósea para una persona que lo necesita”, precisa.

¿Cómo se diagnostica?

Enríquez explica que el cáncer en la sangre no se puede prevenir , pero sí diagnosticarse a tiempo para que los pacientes puedan iniciar un tratamiento y aumenten las posibilidades de cura.

“Los síntomas que pueden producir va en relación a los glóbulos rojos, blancos y a las paquetas. Una persona puede presentar anemia, infecciones a repetición, fiebre, hemorragias, sangrados o puntos rojos en el cuerpo y esto puede ser indicativo de que la sangre está fallando. Ante eso es necesario la evaluación de un médico especialista para determinar el origen de estos problemas”, indica.

¿Se puede curar esta enfermedad?

Las personas con cáncer a la sangre pueden curarse si reciben un tratamiento adecuado o un trasplante de médula ósea, pero también dependerá del tiempo de diagnóstico y la edad.

“ Si hablamos de los niños, en el mundo, pueden alcanzar una tasa de curación de 90 % , de un tipo particular de leucemia que es el más común que llama linfática aguda. En adultos, la historia es un poco diferente. Mientras mayor es la persona, menor es la posibilidad de curación. Si hablamos de linforma de Hodgkin, la tasa de curación está por encima del 80 %, pese a tener una enfermedad avanzada. Si hablamos de no Hodgkin, la tasa es alrededor del 60 %. Esto no significa que una persona que cayó en este 4 de cada 10 no tenga nada más que hacer, hay otras alternativas como el trasplante de médula ósea, la radioterapia o terapia biológica que es para ese grupo de pacientes que no responde adecuadamente al primer tratamiento”, finalizó.

