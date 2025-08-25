En el Perú, la población adulta mayor supera los 4,7 millones de personas y, según el INEI, casi el 79 % vive con algún problema de salud crónico. Hipertensión, diabetes, artrosis, deterioro cognitivo y problemas sensoriales figuran entre las principales afecciones que pueden comprometer la autonomía si no se diagnostican a tiempo.

La Dra. Julissa Mogollón, especialista en geriatría de Sanitas Consultorios Médicos, subraya que llegar a los 60 años con energía depende en gran medida de la prevención:

“Realizarse chequeos no solo permite detectar enfermedades silenciosas como la hipertensión, la diabetes o ciertos tipos de cáncer, también ayuda a reducir complicaciones y mejorar la respuesta a los tratamientos”, indicó.

Chequeos médicos indispensables después de los 60

Chequeo cardiovascular: control de presión arterial, electrocardiograma y perfil lipídico (anual). Glucosa y diabetes: examen de glucosa en sangre cada año; cada 3 a 6 meses en personas con riesgo. Examen de la vista: cada 1 a 2 años para prevenir cataratas, glaucoma o degeneración macular. Chequeo auditivo: cada 1 a 2 años o antes si se perciben cambios en la audición. Densitometría ósea: cada 2 a 3 años para diagnosticar osteoporosis y prevenir fracturas. Evaluación oncológica: colonoscopía (5 a 10 años), mamografía (cada 2 años en mujeres), examen de próstata anual (en hombres) y revisión de piel. Revisión dental: cada 6 a 12 meses para prevenir caries y problemas periodontales. Revisión médica general: una vez al año, incluyendo peso, talla e índice de masa corporal. Pruebas renales y hepáticas: anualmente, sobre todo en personas que consumen varios medicamentos. Protección inmunológica: mantener vacunas al día (influenza, neumococo, tétanos, entre otras según indicación médica).

La prevención como inversión en calidad de vida

La especialista enfatiza que estos controles son una inversión en bienestar. “Un chequeo a tiempo puede marcar la diferencia entre vivir con limitaciones o seguir disfrutando plenamente de cada día”, asegura Mogollón.

Con un enfoque preventivo y un estilo de vida saludable, los adultos mayores pueden enfrentar esta etapa con energía, independencia y plenitud.