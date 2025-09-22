Vincular el uso del paracetamol durante el embarazo con un mayor riesgo de autismo carece de respaldo científico, afirmaron especialistas tras conocerse que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciaría este lunes una advertencia oficial al respecto.

“Hay muchos estudios que refutan esta correlación”, señaló Monique Botha, profesora asociada de Psicología Social y del Desarrollo en la Universidad de Durham (Reino Unido). La experta destacó como referencia principal un estudio realizado en Suecia con datos de 2,4 millones de nacimientos entre 1995 y 2019, publicado en 2024.

La investigación analizó a hermanos expuestos y no expuestos al fármaco en el útero y concluyó que “no existe ninguna relación entre el paracetamol y el autismo, el TDAH o la discapacidad intelectual”. Tampoco se encontró una dependencia relacionada con la dosis, lo que refuerza la ausencia de un efecto causal.

Botha advirtió que “el alarmismo impedirá que las mujeres accedan a la atención adecuada durante el embarazo”, recordando que el paracetamol es una de las opciones más seguras para el alivio del dolor en esta etapa. Además, señaló el riesgo de estigmatizar a las familias con hijos autistas, “como si ellas mismas lo hubieran provocado”.

En la misma línea, Dimitrios Siassakos, profesor de Obstetricia y Ginecología en el University College de Londres, indicó que el autismo resulta de la combinación de múltiples factores, principalmente genéticos, y que cualquier aparente aumento de riesgo “desaparece cuando los estudios consideran el historial familiar y otros elementos determinantes”.

El posible anuncio de Trump, según adelantó The Washington Post, se centraría en advertir sobre el uso del paracetamol (ingrediente activo del Tylenol) durante el embarazo y en presentar la leucovorina, análoga del ácido fólico, como parte de un tratamiento experimental para el autismo.