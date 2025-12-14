Las celebraciones de fin de año en Perú son momentos de alegría, pero también pueden traer consigo un aumento de emergencias médicas. Según el Ministerio de Salud (Minsa), durante los meses de verano (diciembre a marzo), los servicios de emergencia reportan un incremento del 25% al 40% en la demanda de atención médica respecto a los períodos no festivos.

Entre las emergencias más comunes en estas fechas se incluyen intoxicaciones alimentarias, gastroenteritis, deshidratación, golpes de calor e intoxicaciones por alcohol. En particular, las festividades de fin de año aumentan los casos de intoxicación etílica, que suben entre 30-35%, y los politraumatismos (10-15%).

“El incremento se debe a factores como reuniones sociales masivas, consumo de alimentos en condiciones de calor, deshidratación y el consumo excesivo de alcohol”, explica el Dr. Daniel Angulo, director de Medicina Humana de la Universidad Norbert Wiener.

Recomendaciones para prevenir intoxicaciones alimentarias

Durante las fiestas de fin de año, el riesgo de intoxicaciones alimentarias aumenta, especialmente en un clima cálido donde los alimentos se descomponen rápidamente. Aquí algunas recomendaciones:

Mantén la cadena de frío : Si un alimento necesita refrigeración, asegúrate de mantenerlo frío hasta el momento de servirlo.

: Si un alimento necesita refrigeración, asegúrate de mantenerlo frío hasta el momento de servirlo. Evita mariscos crudos y carnes poco cocidas : Estos se malogran más rápido en verano y pueden causar diarreas severas.

: Estos se malogran más rápido en verano y pueden causar diarreas severas. No uses la misma tabla o cuchillo para carnes crudas y ensaladas .

. Lávate las manos siempre antes de cocinar o servir alimentos.

Cómo evitar la deshidratación y los golpes de calor

El calor extremo, especialmente en ciudades de la costa, puede causar deshidratación y golpes de calor. El Dr. Angulo recomienda los siguientes consejos para evitar estos problemas:

Bebe medio litro de agua cada 30-45 minutos si estás al aire libre en un día caluroso.

si estás al aire libre en un día caluroso. No esperes a tener sed para beber agua .

. Si consumes alcohol (como cerveza o pisco sour), acompáñalo siempre con un vaso de agua.

(como cerveza o pisco sour), acompáñalo siempre con un vaso de agua. Usa ropa clara y sombreros cuando estés bajo el sol.

cuando estés bajo el sol. Busca sombra entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m., las horas de mayor exposición al sol.

“El alcohol acelera la deshidratación. Por cada trago, bebe al menos un vaso de agua. No es exageración, puede salvarte de un golpe de calor”, subraya el especialista.

Emergencias por intoxicación etílica: qué hacer

El abuso de alcohol es una de las principales causas de emergencias médicas durante las fiestas de fin de año. Si te enfrentas a una persona intoxicada, sigue estos pasos:

Colócala de lado para evitar que se ahogue si vomita.

para evitar que se ahogue si vomita. Vigila su respiración .

. No le des café ni duchas frías .

. No la obligues a tomar agua si está muy mareada o vomitando.

Busca ayuda urgente si:

La persona no responde o está muy confundida.

Su respiración es irregular o rara.

Tiene convulsiones.

Está muy fría o con la piel azulada.

La importancia de la prevención proactiva

“El cambio de paradigma cultural en la salud es clave. Debemos pasar de una actitud reactiva (esperar a que ocurra la emergencia para actuar) a una proactiva (anticipar los riesgos e implementar medidas preventivas)”, enfatiza el Dr. Angulo. Según el Instituto Nacional de Salud, muchas de las emergencias que ocurren durante el verano podrían haberse prevenido con educación sanitaria y el cumplimiento de medidas simples.

Líneas de emergencia activas

El Ministerio de Salud mantiene disponibles varias líneas de emergencia durante las festividades: