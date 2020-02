El Covid-19, enfermedad mundialmente conocida como el coronavirus de Wuhan, ha causado alarma en alrededor del planeta. El número de infectados crece a diario y se ha confirmado el primer caso en Sudamérica. No solo eso, en Chile, el ministro de Salud ha desplazado la posibilidad de que 260 ciudadanos de ese país podrían haber contraído el virus.

Sin embargo, la realidad puede haber sido exagerada. La OMS, en su reporte del día lunes, anunció que la tasa de mortalidad de esta nobel enfermedad estaría en el intervalo del 2% y 4%. La CNN precisó que esta estadística sobrepasa por poco el 3%. Nada mal comparado al alarmismo que se vive en las redes sociales.

Asimismo, la mayor parte del aporte a la tasa de mortalidad, como era de esperarse, proviene de la localidad que dio origen a este mal: Wuhan. Fuera de China, la tasa de mortalidad no llega ni siquiera al 1%. Lo que lleva a concluir que más del 99% de infectados fuera del gigante asiático logra recuperarse.

Además, enfermedades como la gripe, el ébola y la rabia tienen mayor porcentaje de tasa de mortalidad. Solo la segunda afección mencionada cuenta con el 50% de personas fallecidas en el mundo por causa de su contagio, según el portal Público.

No obstante, esto no debe ser excusa para bajar la atención. El ente mundial de la salud indicó que el Covid-19 tiene el potencial de convertirse en pandemia: “¿Tiene este virus un potencial pandémico? Absolutamente, lo tiene. ¿Ya hemos llegado a ese punto? Según nuestra evaluación, todavía no".

Se espera que durante este mes se produzca el pico de números de contagio por el coronavirus de Wuhan y que el brote descienda de manera significativa en abril. En tanto, la disminución de casos reportados en China ha encendido una luz de esperanza en las autoridades sanitarias.