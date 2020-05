Los gimnasios también están siendo golpeados por la emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio dispuestos para enfrentar al coronavirus, por ello buscan salir adelante con entrenamientos online, pero aseguran que no podrán resistir mucho tiempo cerrados.

Antes de la cuarentena, la Escuela de Arte y Cultura Companiha GDancing ubicada en José Gálvez, en el distrito de Villa María del Triunfo, siempre apostó por la cultura y el sano entretenimiento, por ello buscaba acercarse a los jóvenes para que participen en la danza y el modelaje, como parte de su formación y de esta manera alejarlos de la violencia y el consumo de drogas.

Companiha GDancing es una institución que no solo imparte las técnicas necesarias para ser una competitiva artista del modelaje y la danza sino también enseña a reforzar el amor propio, la autoestima y a definir bien el entorno amical mediante talleres de aprendizaje conductual.

Gilmer Xazziel, director de Companiha Gdancing y creador del programa Baile Coreográfico Fitness, cuenta cómo se ha adecuado a la coyuntura que estamos viviendo con respecto al coronavirus.

“Llevo 16 años de carrera en el mundo del baile y fitness, y ahora he tenido que reorganizarme para seguir cumpliendo con mis alumnos, alumnas y seguidores, adaptándome a las clases virtuales online, teniendo como aliados a las computadoras y celulares que me permiten transmitir estas rutinas de ejercicios. A lo largo de este tiempo me he dedicado a la formación y promoción de los niños talentos, a exaltar la belleza y notable función de la mujer en la sociedad con miras al empoderamiento”, señala.

Beneficios del baile

El baile tiene un sinfín de beneficios para el cuerpo, pero también aumenta la autoestima y seguridad en quienes lo practican. Con esta experiencia, Gilmer Cárdenas, busca que las personas que se encuentran confinadas en sus hogares debido a la cuarentena para prevenir el contagio de Coronavirus, puedan de una manera, desestresarse y aliviar el cansancio que sus cuerpos tienen, ya que muchas de estas personas realizan labores de teletrabajo desde casa.

“Esta pandemia nos genera muchos sentimientos, como angustia, dolor, ansiedad, preocupación, estrés, dolor, entre otros, y el baile es una alternativa de canalizar de forma saludable, nuestro control emocional”, sostiene el bailarín profesional.

Gilmer no solo sigue alegrando y ejercitando a sus alumnas, sino también continúa capacitando a su staff de instructoras de Companiha Gdancing y señala que lanzará su siguiente certificación online.

Desde su casa, aporta con el cuidado de la salud a través del baile y el ejercicio en este tiempo de pandemia. “Nos recuperaremos con tiempo y esfuerzo tomando todas las medidas recomendadas por el Gobierno, y el día que podamos volver, las actividades las programaremos de manera paulatina, respetando las habilitaciones legales que se nos otorguen”, dice.

Por ahora, para todas las personas interesadas en seguir las clases de baile coreográfico fitness, pueden encontrar a Gilmer en sus redes sociales (Fanpage Gilmerxaziel, Instagram Gilmer_Xazziel y YouTube Gilmer Xazziel Companiha Gdancing).

