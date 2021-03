Hasta marzo del 2020, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció la disminución de los casos de abandono al tratamiento de tuberculosis (TBC) en un 3.6%. Sin embargo, con el inicio de la pandemia de COVID-19, los avances se estancaron. Según cifras oficiales del Minsa, se estima que durante el último año, más de 9 mil personas no fueron diagnosticadas con TBC de manera oportuna.

Debido a esta situación, el neumólogo Danilo Salazar advierte de los peligros de esta enfermedad.

Síntomas del coronavirus que se parece a la tuberculosis

Fiebre

Tos

Baja oxigenación

“Hay que aceptar que, muchas veces, en los hospitales, nos estamos confundiendo. Los pacientes con Covid-19 llegan con fiebre, tos y oxigenación baja. Igual llegan los pacientes con tuberculosis (fiebre, tos y oxigenación baja). Cuando se le toma la radiografía, de frente decimos es covid y, a veces, es tuberculosis -o viceversa-”, confiesa el especialista.

¿Hay mayor mortalidad cuando se une el Covid-19 y la tuberculosis en un solo paciente?

“Sí, hemos visto que si se mueren más. Un paciente así tiene un sistema inmunológico venido a menos por el daño de la tuberculosis”, cuenta el especialista.

Síntomas de la tuberculosis

El neumólogo advierte de:

Tos con flema por más de 15 días

Tos con expectoración por más de 15 días

Fiebre

Baja de peso

Malestar general

¿Cómo se contagia la tuberculosis?

Según el galeno:

Se contagia al toser ( las gotitas contienen el bacilo de la tuberculosis ).

Tipos de tuberculosis

Tuberculosis pulmonar (afecta sólo al pulmón y es la más recurrente en pacientes).

Tuberculosis extrapulmonar (afecta a otros órganos y tiene una incidencia en el 20% de pacientes ).

¿Por qué es importante prevenir la tuberculosis?

“La tuberculosis es una de las enfermedades que más azota al Perú y al mundo entero. El Perú es el número 1 en las Américas en tener mayor cantidad de pacientes con tuberculosis en comparación con otros países. No solamente la tuberculosis sensible (aquella que se trata fácilmente), sino que somos el número 1 en tuberculosis resistente y extremadamente resistente. En este último año, en el hospital, estamos viendo tipos de tuberculosis en estados muy avanzados por el miedo de ir a centros de salud y, muchos de ellos, han muerto. Eso no lo veíamos hace muchos años”, comenta.

¿Qué grupos de pacientes con tuberculosis existen?

Salazar comunica de tres tipos:

El paciente con tuberculosis sensible

El paciente con tuberculosis multidrogorresistente (MDR), más o menos 1200 pacientes al año.

(MDR), más o menos El paciente con tuberculosis extremadamente resistente, se presenta en aproximadamente 100 pacientes por año.

¿Cómo es el tratamiento de la tuberculosis?

El especialista informa:

En el caso de la tuberculosis sensible: el tratamiento es de 6 meses con 4 tipos de medicamentos que suman 11 pastillas al día en los primeros 2 meses (si el paciente pesa más de 50 kilos). Pasados los 2 meses, los 4 meses restantes solo toma 2 tipos de medicinas 3 veces por semana.

(si el paciente pesa más de 50 kilos). Pasados los 2 meses, los 4 meses restantes solo toma 2 tipos de medicinas 3 veces por semana. La tuberculosis multidrogorresistente (MDR): a estos pacientes las pastillas del tratamiento no les hacen nada. Son resistentes a 2 de los 4 tipos de medicinas. A estos pacientes, se les da un promedio de 5 a 7 medicamentos nuevos y el tratamiento dura de 1 año y medio a 2 años.

La tuberculosis extremadamente resistente: los pacientes son resistentes a 4 o 5 grupos de medicamentos. En ellos, el tratamiento dura 6 meses, pero casi un 40% a 50% de ellos puede morir en el camino.

