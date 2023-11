La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, compleja y con diversas particularidades. Existen varios tipos, siendo la “Diabetes Mellitus tipo 2″ las más frecuente. El origen de esta enfermedad es la resistencia a la insulina, lo cual provoca que los niveles de glucosa o “azúcar en sangre” permanezcan elevados y puedan deteriorar progresivamente la salud. De no ser controlada, puede desencadenar complicaciones severas como pérdida de visión, fallo renal, infarto de corazón o el temido pie diabético, este último aumentando el riesgo de amputaciones.

Habitualmente no genera síntomas, por lo que puede pasar desapercibida mucho tiempo antes de su diagnóstico. Por eso, es aconsejable realizarse chequeos de glucosa en sangre si tienes factores de riesgo. Cuando aparecen síntomas, usualmente los niveles de glucosa están muy elevados; y estos síntomas pueden ser: debilidad o fatiga, pérdida de peso no intencionada, sed excesiva, mucho apetito, deseo de orinar frecuente, heridas que no sanan y visión borrosa. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) del Ministerio de Salud (Minsa), hasta septiembre de 2022, el 96,5% de los casos de diabetes en nuestro país corresponde al tipo 2, mientras que el tipo 1 representa el 1,4%.

“La diabetes mellitus tipo 2 es más frecuente en adultos, a diferencia del tipo 1, que afecta más a los niños y adolescentes. En la diabetes mellitus tipo 2, incluso si puede haber producción insulina por parte del páncreas, el problema es que los tejidos son resistentes a su acción, y las células de ellos no aprovechen la glucosa para convertirla en energía, lo que ocasiona que se vaya acumulando en la sangre alcanzando niveles tóxicos. Y con el tiempo, se pueden verse afectados varios sistemas de nuestro organismo. ¿Por qué ocurre esta resistencia a la insulina? Está asociada al sobrepeso y la obesidad, a malos hábitos de alimentación, al sedentarismo, etc.” precisó el Dr. Eilhart Jorge García Villasante, endocrinólogo de la Clínica Stella Maris.

Cabe indicar que, según el Minsa, en julio de 2022 se reveló que aproximadamente 15 millones de personas mayores de 15 años padecen sobrepeso y obesidad. Además, unos 300 mil peruanos sufren de obesidad mórbida, el nivel más crónico según un miembro de la Asociación Peruana de Cirugía y Enfermedades Metabólicas (APCBEM).

¿Cuáles son los factores de riesgo de la Diabetes Mellitus Tipo 2?

Tener más de 40 años, sobrepeso u obesidad, predisposición genética, antecedentes familiares, raza latinoamericana y asiática, llevar un estilo de vida sedentario, haber tenido diabetes gestacional o haber tenido un bebé con un peso al nacer superior a 4 kilos, pacientes con VIH en tratamiento, el uso de algunas medicaciones de manera crónica como corticoides son algunos de los factores de riesgo.

Para el Dr. Eilhart Jorge García Villasante, endocrinólogo de la Clínica Stella Maris es clave llevar un correcto estilo de vida y hábitos que ayuden a prevenir esta patología. En ese sentido, aquí se detallan algunas recomendaciones a seguir.

Mantener un peso saludable: El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo significativos para la diabetes mellitus tipo 2. Mantener un peso adecuado es fundamental. Esto se logra a través de una dieta equilibrada y la práctica regular de actividad física.

Alimentación saludable: Una alimentación saludable es esencial. Prioriza alimentos ricos en frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables. Limita la ingesta de azúcares añadidos, alimentos procesados, grasas saturadas y grasas trans.

Realiza actividad física: La actividad física regular mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a mantener un peso saludable. Se recomienda realizar al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana.

Descansar y evitar el estrés: Duerme lo suficiente entre 7 a 8 horas diarias, para que ayuden a regular el azúcar en la sangre. Asimismo, prácticas de manejo del estrés como la meditación y respiración son beneficiosos.

Evitar el consumo de alcohol y el tabaco: El tabaco y el exceso de alcohol aumentan el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Buscar ayuda para evitar o disminuir el consumo de estos, aportará a la prevención de la diabetes.

