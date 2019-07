10 datos importantes que no conocías sobre las donaciones de sangre

Síguenos en Facebook

La donación de sangre en nuestro países un acto voluntario de una persona a otro sin beneficios económicos de por medio, su importancia radica en la ayuda que podamos brindar a aquellas personas que lo necesiten, ya sea a personas hemofílicas, quemadas, enfermos con cáncer, cirugías o personas que han sufrido un accidente de tránsito.

Pero las cifras no son del todo alentadoras. Según el Ministerio de Salud (MINSA), el 1% de los peruanos dona sangre y de estos solo el 10% lo hace de manera voluntaria, por lo que esperan que la cifra de la donación voluntaria vaya en incremento para el año 2021. Así que éstos son los 10 datos que son importantes a la hora de donar sangre:

1. Las transfusiones de sangre salvan vidas y mejoran la salud: Según la OMS, cada año se recoge a nivel mundial un aproximado de 112,5 millones de unidades de sangre. Cerca del 47% de estas donaciones son provenientes de los países de ingresos altos que no ocupan ni el 20% de la población a nivel mundial.

2. Se te puede extraer hasta de 450 mililitros como máximo: Es decir, que de los 5-6 litros de sangre que tienes en el cuerpo, te extraen casi dos vasos de 250 mililitros

3. Una donación, muchas vidas: De una sola unidad de sangre se puede beneficiar muchas personas pues se hace una separación los diferentes componentes y se proporciona lo que cada paciente necesita. Con una donación de sangre, se pueden salvar hasta 3 vidas.

4. El ser humano y la sangre: La sangre es un tejido líquido que solo el cuerpo humano puede fabricar. Hasta el momento no se conoce tecnología alguna que pueda crear células humanas como las que cuenta la sangre, es decir glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas.

5. El tipo de sangre más buscado: A pesar de que existen diferentes tipos de sangre, el grupo de donantes de O- es considerado como uno de los más valiosos ya que es un tipo de sangre universal que puede ser utilizada en todas las personas sin importar el tipo de sangre que tengan. Lamentablemente, sólo un 5% de la población mundial cuenta con este grupo sanguíneo.

6. El origen: El día mundial de la donación de sangre se celebra a nivel mundial el 14 de Junio pues ese fue el día en el que nació Karl Landsteiner, el biólogo que descubrió los grupos sanguíneos.

7. Sangre en el cuerpo: La cantidad de sangre en el cuerpo representa un 7% de todo el peso del ser humano. Un adulto tiene en promedio, 5 litros de sangre en el organismo.

8. Las transfusiones de sangre se utilizan como apoyo de varios tratamientos: Se utilizan principalmente en apoyos de cirugía caridovascular, cirugía de transplantes, traumatismos masivos y el tratamiento de tumores malignos sólidos y neoplasias sanguíneas.

9. Sí, se puede donar si te has hecho un tatuaje: Al menos en España.“La legislación española afirma que si el tatuaje o el piercing se ha hecho en un sitio que cumple con la normativa se puede donar sangre ese mismo día. No obstante, lo que se hace es dejar cuatro meses, es un período que se denomina “ventana”, para asegurarse de que no haya ningún tipo de infección".

10. Quienes no pueden donar sangre: No pueden donar aquellas personas que no sean mayores de edad, que no cuenten con el peso mínimo indicado que son 50 kilos y que hayan padecido de enfermedades transmisibles por vía sanguínea.

Con estos datos importantes sobre las transfusiones de sangre, se desea concientizar a la población sobre la importancia de donar sangre la cual tiene como objetivo el salvar vidas en todo el mundo.