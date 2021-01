El yoga es una disciplina que permite reducir los niveles de depresión y ansiedad. Además, a través de la práctica cotidiana se puede mejorar la calidad de sueño y problemas de insomnio. Según las Naciones Unidas, “es una herramienta muy útil para lidiar con el estrés de la incertidumbre y el aislamiento, así como para mantener el bienestar físico”. Punto importante en el contexto por la pandemia del COVID-19. El yoga es considerado una disciplina relevante que cada 19 de junio se celebra el ‘Día internacional del yoga’. A continuación conozca los detalles y anímese a formar parte de la comunidad de yoguis.

¿Qué es el yoga?

“El yoga no es un deporte, es una disciplina; porque une lo mental con lo físico. Pero, también se adapta a todos. Es fácil de practicar y lo puedes hacer desde cualquier lugar”, confirma Jimena Muñoz, profesora de yoga.

Dar el primer paso siempre es importante, más aún, si detrás de esa decisión hay escepticismo. “La primera clase es la más difícil porque mueves músculos y haces posturas que nunca has hecho en tu vida”, aclara Jimena. Aunque Jimena Muñoz tiene 5 años inmersa en el mundo del yoga, recuerda una de sus primeras anécdotas: “A mí me pasaba que veía a gente mayor que yo que tenía mayor flexibilidad y agilidad ”. El trabajo constante y la práctica es la clave.

¿Desde que edad se puede practicar yoga?

El yoga se adapta a todos independiente de la edad o condición física.

“Muchos adultos mayores practican el yoga en silla . Les permite moverse en una silla estirando los brazos, sin necesidad de pararse, para mantenerse activos”, enfatiza. El caso en que no se recomienda la práctica del yoga es cuando hay alguna lesión o cirugía.

Yoga para todos

Es una disciplina inclusiva que no discrimina por la edad, género o apariencia física. Todos son aptos.

“Un profesor no te va juzgar por tu cuerpo, tamaño, movilidad, o flexibilidad. No, es muy importante ser transparentes. He visto gente gorda que se para de cabeza y hace cosas que ni yo hago”, cuenta. Y advierte que “eso demuestra que el sobrepeso no es un limitante a no ser flexible y no tener fuerza. El tamaño no define la calidad de tu práctica”.

Trabajo remoto: ¿cómo afecta estar tantas horas frente a un monitor?

El home office nos tiene durante 8 horas sentados. Esto evita que podamos movernos y estirarnos. “Con el home office estás todo el día frente a la computadora, no tienes tiempo ni de ir al baño ”, advierte. Por eso, es importante generar disciplina y constancia desde el interior para que la misma sea reflejada en nuestro exterior.

Según el fisiatra del Centro Médico Especializado Unión Guillermo Barrón García, “ los dolores de cuello y hombro también son comunes . Esto porque al trabajar frente a una computadora, mantenemos el cuello y la cabeza hacia adelante, generando sobrecarga y así, malestar muscular. El factor común: permanecer sentado la mayoría de horas, generando mayor presión en la columna vertebral porque los discos vertebrales se comprimen. Esta presión es mayor si tenemos una mala postura.

“Además, el yoga mejora nuestra calidad de sueño. Tener un buen descanso evita enfermedades y malestares. También, el yoga ayuda a recuperar fuerza, flexibilidad y controlar la ansiedad”, agrega Jimena.

Mitos sobre el yoga

El yoga puede adelgazar. FALSO.

Eliminar la depresión. FALSO.

Quita el hambre. FALSO.

“ El yoga no sustituye ningún tipo de terapia psicológica ni psiquiátrica , pero nos da herramientas para enfrentarla a través de posturas y técnicas de respiración”, señala Jimena.

El yoga, como disciplina, inicia desde el amor y la aceptación del cuerpo tal y como es para valorar los procesos que a través de él se realizan. “Obviamente puedes tonificar algunas partes de tu cuerpo pero no es el enfoque principal y lamentablemente muchas personas lo utilizan de mala manera. Es un momento de conexión, para sentir, para valorar todo lo que tu cuerpo hace por ti. Sobre todo, en la salud ”, finaliza.

A Jimena la pueden contactar en su página de Facebook: Yoga by Jimena o en https://laalyoga.com/, tienda virtual especialista en accesorios para la práctica del yoga donde Jimena es embajadora.

Entrevista a Jimena Muñoz, profesora de yoga.