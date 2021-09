La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que el 22% de la población mundial padece una enfermedad preexistente que los hace más vulnerables a la COVID-19; la mayoría de esas enfermedades son ENT. A nivel global, estas patologías matan a 41 millones de personas por año, lo que representa el 71% de los fallecimientos. En nuestra región, 5,5 millones de muertes se producen por estas enfermedades.

En las denominadas enfermedades no transmisibles (ENT), se incluyen la diabetes, la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, algunas afecciones respiratorias crónicas y los trastornos de salud mental.

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cada año mueren por ENT en todo el mundo 15 millones de personas de entre 30 y 69 años de edad. Para América del Sur, Central y del Norte la cifra de decesos anuales alcanza los 5,5 millones de personas; más del 85% de estas muertes “prematuras” ocurren en países de ingresos bajos y medianos. En la Región de las Américas mueren 2,2 millones de personas por ENT antes de cumplir 70 años.

Esta información fue compartida por expertos de diferentes disciplinas de Argentina, Chile y Colombia en el marco de la Semana Mundial de Acción sobre las Enfermedades No Transmisibles, que se conmemora entre el 6 y 12 de septiembre, en un encuentro organizado por Upjohn división de Pfizer, quien hace un llamado urgente a actuar contra las ENT; esta iniciativa cuenta con respaldo de la Asociación Argentina de Psiquiatras, la Fundación FETEN, y Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría.

De acuerdo con Catalina Ricaurte, gerente general Clúster Andino División Upjohn-Pfizer “las Enfermedades No Transmisibles constituyen uno de los principales retos de la salud pública mundial, dado que son responsables de 41 millones de muertes en el mundo, una cifra alarmante que nos obliga no solo a prestar atención, si no a realizar algún tipo de acción, con el fin de impedir muertes prematuras”.

