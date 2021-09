Este lunes 13 de septiembre inició la vacunación de jóvenes mayores de 25 años en Lima y Callao. Conforme avanza la ampliación del grupo etario, más personas acuden a los vacunatorios y más dudas surgen en relación a cómo actuar luego de recibir la dosis correspondiente.

En declaraciones para RPP Noticias, Andrea Chávez, médico coordinadora del vacunatorio del Parque de la Exposición, brindó respuestas a las principales preguntas que aparecen en redes y entre las familias peruanas.

¿Puedo consumir bebidas alcohólicas luego de vacunarme?

Cuando se le consultó sobre el consumo de bebidas alcohólicas luego de recibir alguna de las dos dosis de la vacuna, la especialista consideró que lo prudente es esperar unos días.

“No hay ninguna restricción en realidad. La única recomendación que damos es que no se puede consumir bebidas alcohólicas hasta tres días después (de recibir la dosis).”, comentó.

“Es por un tema que tiene que ver con que las bebidas alcohólicas son sustancias inflamatorias, que inflaman el sistema general del cuerpo y podría tener alguna interacción con el tema de la vacuna. Puede producir más inflamación, más síntomas. Si el paciente tiene la inmunidad un poco baja, le va a chocar un poco más”, agregó.

¿Debo evitar el pescado tras ser inmunizado?

Existe la creencia de que ingerir mariscos o pescado luego de haber sido vacunado contra el coronavirus podría generar una infección generalizada. Sin embargo, el peligro no está en la dosis, sino en la calidad de conservación de este tipo de alimentos.

“En realidad no hay ninguna contra indicación en cuanto a la alimentación. Se dice tal vez que el pescado o mariscos, pero no porque vaya a ser una interacción con la vacuna, pero sí talvez como son algunos alimentos que deben tener una conservación adecuada y no siempre vamos a saber de donde procede, por ahí podría haber alguna intoxicación”, dijo.

¿Puedo bañarme luego de ser vacunado?

Si bien parece ser una duda risible, lo cierto es que hay quienes consideran que tener contacto con agua fría puede incrementar los efectos adversos que podrían presentarse. Estos efectos solo se han dado en una cantidad reducida de inoculados. Ante esta duda, Chávez fue tajante.

“No es cierto, no hay ninguna evidencia (sobre evitar bañare post vacunación)”, comentó.

En este último fin de semana, casi dos millones de peruanos recibieron dosis de la vacuna contra el COVID-19. El Ministerio de Salud espera contar con el 50% vacunada contra el virus ante una eventual tercera ola.

No hay excusas. Las vacunas que se utilizan en el Perú han sido certificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuentan con muy alta eficacia para evitar hospitalizaciones y muertes por el COVID-19.

